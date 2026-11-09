בית המשפט דחה את תביעת הדיבה שהגיש יואב אליאסי, המוכר בכינוי "הצל", נגד העיתונאי רביב דרוקר ורשת 13, וחייב אותו בתשלום הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים.

התביעה הוגשה לפני כשנתיים וחצי בעקבות דברים שנאמרו בתוכניתו של דרוקר בערוץ 13, שבהם תואר אליאסי כזרוע תעמולתית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השופט דוד יצחק קבע שהנתבעים הציגו ראיות המוכיחות, ברף הנדרש במשפט אזרחי, את הטענה שאליאסי שימש זרוע תעמולתית חיצונית של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בפסק הדין בחן השופט את תחולתה של הגנת "אמת בפרסום" לפי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. הוא הסביר כי ההגנה מותנית בשני תנאים מצטברים: אמיתות הפרסום וקיומו של עניין ציבורי בפרסומו. השופט הדגיש כי כאשר הפרסום אמיתי וקיים עניין ציבורי בפרסומו, ניתן משקל משמעותי לחופש הביטוי.

בהתייחסו לראיות שהוצגו במסגרת ההליך כתב השופט: "הנתבע 2 הציג בתצהירו מספר ראיות אשר לטעמי מוכיחות ברף הנדרש על פי מאזן ההסתברויות את הטענה לאמת בפרסום".

בין הראיות שצוינו בפסק הדין הייתה התכתבות מקבוצת וואטסאפ שבה חברים, בין היתר, השר בן גביר, רעייתו איילה בן גביר, בנצי גופשטיין וחנמאל דורפמן.

דרוקר התייחס היום להחלטת בית המשפט והסביר את הרקע לתביעה: "הצל תבע על טור דעה בו אמרתי שהוא זרוע תעמולתית חיצונית של בן גביר והבעתי דעה שמדובר במנגנון של יד רוחצת יד, במסגרתו הוא זכה לתעודת הערכה מהמשטרה ותפקיד משמעותי בכיתות הכוננות".

לדברי דרוקר, השופט דוד יצחק קיבל את עמדת ההגנה ביחס לפרסומים שבמחלוקת: "השופט דוד יצחק קבע שאכן הוכחנו שהקביעה שהוא זרוע תעמולתית היא אמת ושהביטוי 'יד רוחצת יד', בהקשר בו נאמר הוא דעה שמותרת בפרסום".

על פי כתב התביעה, במהלך השידור הופיעה על המסך הכותרת "הצל ומשטרת הצללים", ובמסגרת הדיון נאמר בין היתר: "הצל הוא הזרוע התעמולתית הקיצונית של בן גביר. קיבל נשק בתפקיד בכיתת הכוננות בתל אביב, יד רוחצת יד".

אליאסי טען כי הדברים מהווים לשון הרע ודרש פיצויים בסך כרבע מיליון שקלים, לצד פרסום התנצלות באמצעי התקשורת ובעיתונות.

לאחר הגשת התביעה פרסם אליאסי הודעה חריפה שבה הבהיר כי בכוונתו לפעול משפטית נגד מי שלטענתו פגעו בשמו הטוב. "כמו שהבטחתי, עכשיו אני אעשה חשבון עם מי שחשב שהדם שלי הפקר, כל מי שטינף, שיקר והסית על חשבון שמי", כתב אז.

בהמשך הוסיף: "הם יצטרכו להוכיח שאני זרוע תעמולתית ואחד האנשים הקיצוניים והמסוכנים בארץ שקיבל רובה בקומבינה כפי שאמרו עליי בשידור".

אליאסי הדגיש באותה הודעה כי הוא תומך בחופש הביטוי, אך אינו מוכן להשלים עם פרסומים שלטענתו אינם נכונים. "אני אדם שמאמין בחופש הביטוי אבל שקרים על חשבוני שמוצגים כעובדות בחדשות לא יעברו", כתב.

כעת, כשנתיים וחצי לאחר הגשת התביעה, היא נדחתה ואליאסי חויב בתשלום הוצאות המשפט.