פרשן חדשות 12 עמית סגל אינו שולל אפשרות לעבור לחדשות 13, אך מציב תנאי הנוגע למעמדו של המגיש רביב דרוקר בערוץ - כך דווח היום (שלישי) ב-TheMarker.

לפי הדיווח, סגל אמר בשיחות סגורות: "אני לא פוסל מעבר ל-13, אבל לא כשרביב דרוקר מנהל את כל העניינים. אני רוצה להיות גורם מאזן בערוץ כזה".

יצויין כי לאורך השנים נרשמו בין דרוקר לסגל כמה עימותים פומביים ברשתות החברתיות.

הדברים מתפרסמים יום לאחר שדווח כי הבעלים החדש של רשת 13, אסף רפפורט, קיים לפחות פגישה אחת עם סגל בניסיון לצרפו לערוץ.

על פי הפרסום, במסגרת המגעים הוצע לסגל להגיש תוכנית פוליטית חדשה בחדשות 13, לצד מענק חתימה ושכר גבוה במיוחד.

סגל הגיב וכתב: "דעתי על דרוקר ידועה, אבל דעתי על המרקר עוד יותר ידועה. קחו בעירבון מוגבל כל דבר שנכתב בפמפלט התועמלני הזה".

ברשת 13 מכחישים באופן גורף את הדיווחים על ניסיון לגייס את סגל. "טענות הכתבת אינן נכונות. לא נעשה שום ניסיון לגייס את עמית סגל לרשת 13 ובוודאי שלא הועברה שום הצעה", נמסר מהערוץ.