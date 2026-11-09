פרסום ראשון: משרד הפנים העניק היום (שני) סמל יישוב ליישוב נועה שבצפון השומרון, ובכך הושלם הליך הסדרתו והוא הפך רשמית ליישוב מוכר במדינת ישראל.

מדובר בסמל היישוב ה-40 שהוענק בתקופה האחרונה במסגרת מדיניות שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', להקמת יישובים חדשים ולהסדרת ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון.

היישוב נועה, הנמצא בתחומי המועצה האזורית שומרון ובסמוך ליישובים גנים וכדים, הוכרז כיישוב חדש בהחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני במרץ 2026.

בהמשך להחלטה, ולאחר עבודת מטה של המינהל האזרחי ומינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על תחום השיפוט של היישוב. כעת, עם הענקת סמל היישוב, הושלם שלב ההכרה הרשמית בו.

סמל יישוב מהווה שלב משמעותי בהליכי ההסדרה, ומאפשר את הכרת היישוב בכלל משרדי הממשלה וקבלת שירותים ותשתיות באופן עצמאי, בהם תקן לרכז ביטחון שוטף צבאי (רבש"ץ), שירותי דואר וחיבור ישיר למים באמצעות חברת מקורות.

השר סמוטריץ' בירך על המהלך ואמר: "תוך פחות משנה ב"ה הצלחנו להביא 40 סמלי יישוב במסגרת הקמת הישובים החדשים והסדרת ההתיישבות הצעירה. מדובר בהישג היסטורי ופרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך".

בהמשך התייחס למשמעות המדינית של המהלך: "ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה, ואל מול מי שרוצה להקים ממשלה עם תומכי טרור, להחריב את ההתיישבות ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו בונים, מסדירים ומחזקים את אחיזתנו בנחלת אבותינו".

השר הודה למשרד הפנים, לאלוף פיקוד המרכז, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על קידום מהלכי ההסדרה.