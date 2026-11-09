הרבנים הראשים במעמד ההכתרה צילום: ללא

מעמד הכתרה חגיגי נערך הערב (שני) בגבעתיים, לרגל כניסתו של הרב משה אדרי לתפקיד רב העיר, שבו כיהן בעבר אביו, הרב פנחס אדרי ז"ל. באירוע השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, הרב קלמן בר והראשון לציון הרב דוד יוסף, לצד רבני ערים ואישי ציבור. הרב אדרי נבחר לתפקיד ברוב גדול, לאחר שזכה לתמיכתם של 31 מחברי הגוף הבוחר, מתוך 36 בעלי זכות הצבעה. שני פתקים היו לבנים ושלושה מחברי הגוף הבוחר נעדרו מההצבעה. עוד באותו נושא בעקבות בג"ץ: הרבנות יוצאת למהלך חדש

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תקדים? בחירת רב העיר עמנואל בסכנה בחירתו נושאת משמעות משפחתית מיוחדת, שכן אביו, הרב פנחס אדרי ז"ל, כיהן במשך שנים רבות כרבה של גבעתיים והיה דמות מרכזית בחייה הרוחניים והתורניים של העיר. הרב משה אדרי מחזיק בכושר לרבנות עיר ובכושר לדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל. בעבר עמד בראש כולל "רב פעלים" להכשרת רבנים ודיינים, והוא מחבר סדרת ספרי ההלכה "אמרי דעה" על שולחן ערוך. לאחר בחירתו בירך ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס ואמר: "לאחר התוצאות הברורות זכו תושבי גבעתיים ברב עיר משכמו ומעלה בנו של הגאון רבי פנחס אדרי זצ"ל רבה המיתלוגי של העיר". ההכתרה מסיימת תקופה ממושכת שבה לא כיהן בגבעתיים רב עיר קבוע, בעקבות פטירתם של רבני העיר הקודמים, הרב יוסף גליקסברג ז"ל והרב פנחס אדרי ז"ל.