בית המשפט מתח היום (ראשון) ביקורת חריפה על הליך בחירת רב העיר עמנואל, במהלך דיון בעתירה שהוגשה נגד הבחירות.

השופט, סגן הנשיא אמיר דהאן, אף הציע לצדדים לקיים את הבחירות מחדש, אך ההצעה נדחתה על ידי המשרד לשירותי דת.

במהלך הדיון ציין השופט כי מהחומר שהוצג בפניו עולה לכאורה שהודעת הבחירות לא פורסמה כדין ובמועד, וכי הפרסום הרשמי ברשומות בוצע רק לאחר שהבחירות כבר התקיימו. לדבריו, התקנות מחייבות פרסום מוקדם ומתן פרק זמן סביר להגשת מועמדויות טרם קיום הבחירות.

המשרד לשירותי דת דחה את עמדת בית המשפט וטען כי מדובר לכל היותר בפגם טכני, שאינו מצדיק את ביטול הליך הבחירה לאחר שכבר נבחר רב עיר. ואולם, השופט העיר כי "נראה שהייתה פגיעה ממשית בזכות להיבחר", והפנה להתכתבויות פנימיות של המשרד, שלפיהן גם גורמים במשרד סברו שלא ניתן לקדם את הליך הבחירה ללא הפרסום הנדרש.

לאחר שהמשרד לשירותי דת דחה את הצעת בית המשפט לקיים בחירות חדשות, הוחלט לעבור לשלב הסיכומים.

בהתאם להחלטה, העותר יגיש את סיכומיו עד 16 באוגוסט, המדינה עד 31 באוגוסט, ולאחר מכן צפוי בית המשפט לפרסם את פסק דינו, שעשוי להשפיע על הליכי בחירת רבני ערים נוספים ברחבי הארץ.