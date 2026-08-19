הרב יאיר הדאיה הוכתר אמש (שלישי) באופן רשמי לרב העיר אילת. במהלך טקס ההכתרה הוענקו לו תשמישי הכבוד לציון כניסתו לתפקיד.

במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל הרב דוד יוסף והרב קלמן מאיר בר, הראשון לציון הרב שלמה משה עמר וראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב יעקב שפירא.

עוד השתתפו מנכ"ל המשרד לשירותי דת ומ"מ מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה אבידן, ראש העיר אילת, רבנים, אישי ציבור ותושבים.

הרב דוד יוסף בירך את הרב הדאיה ואמר, "הגאון רבי יאיר הדאיה נכנס היום לתפקיד חשוב ומשמעותי כרבה של העיר אילת. זו עיר מיוחדת, עיר שיש בה ציבור מגוון מאוד, תושבי קבע לצד רבים המגיעים אליה מכל רחבי הארץ והעולם. דווקא משום כך נדרשת הנהגה תורנית חזקה, לצד מאור פנים, אהבת הבריות ויכולת לקרב כל יהודי אל התורה ואל מסורת ישראל.

"הרב הדאיה הוא תלמיד חכם גדול, בן תורה, שעמל בתורה וזכה לגדול בבתי מדרש חשובים", הוסיף הרב יוסף. "אני סמוך ובטוח שבעזרת ה' יידע לשאת את עול הרבנות במסירות ובנאמנות, להורות הוראה בישראל, להרבות תורה ולהעמיד את דבר ה' על תילה בעיר אילת".

הרב יוסף בירך אותו שיהיה מחובר לתושבים, "אני מברך אותו שיזכה להיות רב שמחובר לציבור, רב שהציבור מרגיש שהוא כתובת עבורו בכל עניין, ברוחניות ובגשמיות, ושכל פעולותיו יהיו מתוך אהבת תורה ואהבת ישראל. יהי רצון שיזכה לסייעתא דשמיא, לבריאות ולכוחות, ושפעילותו בעיר תביא להרבות תורה, קדושה, שלום ואחדות".

הרב קלמן בר אמר כי "הכתרתו של הרב יאיר הדאיה כרב העיר אילת היא בשורה גדולה לעיר ולכל האזור. אילת אינה קצה הארץ - היא תחילתה של ארץ ישראל, והיא עיר מגוונת שמארחת מדי שנה מיליוני מבקרים מכל רחבי הארץ והעולם".

לדבריו, "לכן היא זקוקה לרב מגוון, שיודע לדבר אל כל חלקי הציבור ולחבר בין עולמות שונים. לרב יאיר הדאיה, שצמח בתורה בבית המדרש פורת יוסף, למד במרכז הרב וזכה להכיר מקרוב עולמות תורניים נוספים, יש את הכלים והיכולת להיות רב כזה, רב מגוון לעיר מגוונת".

הרב בר הוסיף, "תפקידו של רב בישראל אינו מסתכם בהעברת שיעורים או במתן מענה לשאלות הלכתיות. הרב צריך לדעת להשמיע לכל אדם את הקול הפנימי שלו, את הנשמה היהודית שבו, ולסייע לו למצוא את הדרך שלו אל הקב"ה. לצד זאת, עליו להיות כתובת עבור הציבור גם בצרכים המעשיים והאנושיים של חיי היום-יום. אני בטוח שבעזרת ה' הרב הדאיה יהיה כתובת לתושבי אילת ולמיליוני התיירים המגיעים אליה, וישפיע מתורתו, מחכמתו ומאהבתו על העיר כולה, ובכך יוסיף להפיץ תורה, דעת ואחדות בכל רחבי הארץ".

יהודה אבידן התייחס אף הוא למינוי ואמר, "הכתרתו של הגאון רבי יאיר הדאיה כרבה של העיר אילת היא ביטוי לרצון אמיתי של הציבור להנהגה תורנית ורוחנית. רק לפני יומיים זכיתי להשתתף בהכתרת רב העיר הוד השרון, וגם שם ראינו כיצד ציבור מגוון מבקש לעצמו כתובת תורנית, רב שמחובר לציבור ומעניק מענה לכלל התושבים".

אבידן הוסיף כי אילת "אינה עיר חרדית, אך הציבור צמא למסורת, לתורה ולהנהגה רוחנית. הבחירה להוסיף רב עיר ספרדי, לצד הרב המכהן, נולדה מתוך רצון של הציבור וראש העיר לקבל מענה תורני רחב ומותאם לכלל האוכלוסייה".