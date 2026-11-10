DC police say a man with a gun tried to enter a Synagogue

גבר בן 32 מווירג'יניה נעצר בשבת לאחר שניסה להיכנס לבית הכנסת וושינגטון היברו קונגרגיישן בבירת ארצות הברית כשהוא נושא אקדח טעון. הנשק התגלה במהלך בדיקה ביטחונית שערכו מאבטחי בית הכנסת לקראת תפילות השבת.

על פי תצהיר שהוגש לבית המשפט העליון של מחוז קולומביה, החשוד, תושב לינצ'בורג שבווירג'יניה, הפעיל את גלאי המתכות בכניסה לבית הכנסת. מאבטח שביצע בדיקה נוספת באמצעות גלאי ידני קיבל שלוש התרעות, ובעקבותיהן הודה הגבר כי הוא נושא אקדח המחובר לחגורת מכנסיו.

המאבטח לקח את הנשק ואבטח אותו עד להגעת שוטרי משטרת וושינגטון, שהוזעקו למקום בסביבות השעה 10:15 בבוקר. בבדיקת הנשק התברר כי מדובר באקדח תופי מסוג רוגר, בקוטר 0.357 אינץ', שהיה טעון במלואו.

בחקירתו הסביר החשוד כי החליט להגיע חמוש בעקבות דיווחים חדשותיים מהתקופה האחרונה, שלטענתו עוררו בו חשש לביטחונו האישי ולביטחונם של המתפללים בבית הכנסת.

המשטרה עצרה את הגבר בחשד לנשיאת אקדח ללא רישיון, החזקת נשק שאינו רשום והחזקת תחמושת שאינה רשומה.

בעקבות האירוע פרסמה הפדרציה היהודית של אזור וושינגטון רבתי הודעה שבה שיבחה את פעילות המאבטחים ואת תגובת המשטרה, והדגישה את הצורך בהמשך שמירה על ערנות במוסדות הקהילה היהודית.

"האירוע הזה מדגיש את חשיבותה של תרבות ביטחונית חזקה ומתואמת בכל רחבי הקהילה שלנו. אנו מעודדים את חברי הקהילה להמשיך לגלות ערנות ולדווח לרשויות אכיפת החוק המקומיות על כל פעילות חשודה", נמסר מהארגון.