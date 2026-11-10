צביקה מור לקראת השבעתו לכנסת: "כולם רצו לנצח, אבל מי שניצח הוא עם ישראל"

יו"ר פורום תקווה, צביקה מור, הגיע הבוקר (שלישי) למשכן הכנסת לקראת הצהרת האמונים הראשונה שלו כחבר כנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, וקרא להקמת ממשלת אחדות לנוכח האתגרים הביטחוניים והלאומיים.

מור פתח את דבריו בהתייחסות למועד השבעתו: "היום ראש חודש כסלו. יש משהו סמלי בזה שאנחנו מתחילים היום את המושב הראשון של הכנסת ה-26. חודש של גבורה, של גבורה יהודית".

הוא סיפר בהתרגשות על הרקע המשפחתי שלו: "אני נכד של ניצולי שואה מכל הצדדים. הסבא והסבתא שלי משני הצדדים הגיעו עם מספרים על הידיים, עם הבגדים שעליהם, ובוודאי מאוד שמחים וגאים אם הם היו איתנו היום שהנכד שלהם נמצא פה".

מור הוסיף: "אני מקווה להיות שליח נאמן לבוחרים שלי ובכלל לעם ישראל כולו".

כשנשאל מהי מטרתו המרכזית בכנסת הקרובה, השיב כי המשימה הדחופה ביותר היא הקמת ממשלת אחדות. "הדבר הכי חשוב עכשיו זה שתהיה ממשלת אחדות. אני חושב שהתוצאות של הבחירות מאוד מאוד ברורות. כל צד קיווה לנצח, אבל מתברר שמי שניצח פה זה עם ישראל", אמר.

לדבריו, האתגרים העומדים בפני ישראל מחייבים שיתוף פעולה בין המפלגות. הוא מנה את האיום האיראני, המשך הלחימה בעזה, המצב הביטחוני ביהודה ושומרון והצורך להיערך לקליטת עלייה נרחבת מאירופה.

"עם ישראל רוצה שאנחנו נהיה ביחד ויש לנו אתגרים מאוד מאוד גדולים. יש לנו קודם כל את איראן, במיוחד עם מה שקורה עכשיו בארצות הברית. יש לנו את עזה לסיים שם את העבודה", אמר.

מור הוסיף כי ביהודה ושומרון המצב "מאוד מאוד לא פשוט", והביע ציפייה לעליית מאות אלפי יהודים מאירופה. "אנחנו בשום אופן לא יכולים לעשות את זה בנפרד", הדגיש.

כשנשאל האם הקריאה של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לציונות הדתית להצטרף לממשלה בראשותו היא קריאה אמיתית, נמנע מור מלהשיב ישירות. "אנחנו את הכל נסגור במה שנקרא בחדרים ולא כאן בתקשורת", אמר.

לסיום קרא למנהיגי המפלגות הגדולות להגיע להסכמות: "בסוף צריך ששני מנהיגי המפלגות הגדולות יושבו ביחד ויסכימו על הדברים. אני חושב שבאיזשהו מקום חזרנו לדוקטור הרצל ולבן גוריון, שידעו לשים שאלות קשות בצד כדי לעמוד מול אתגרי השעה".