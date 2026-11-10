הזמר יאיר אלייצור שיתף אמש (שני), במהלך חגיגת בר המצווה לבנו של הזמר קובי מרסקי, בקשיים הכרוכים בשימוש בטלפון כשר במסגרת עבודתו המוזיקלית, והסביר מדוע בחר לוותר על טלפון חכם.

"אנשים שאלו אותי למה יש לך פלאפון כזה, אז אני אגיד לכם. תאמינו לי שזה מאוד קשה", אמר אלייצור בסרטון מהאירוע שפורסם בקבוצת 'הפרגוד'.

הוא הוסיף: "זה מאוד קשה להיות זמר עם פלאפון כזה, כי היה מאוד עוזר לי אם היה לי פלאפון עם וואטסאפ. הייתי יכול לשלוח סקיצות, לקבל סקיצות, זה היה מאוד קל".

בהמשך סיפר על מפגש שהתרחש במהלך חג הסוכות בבריכת הסולטן בירושלים, כאשר אדם ניגש אליו וביקש ממנו לשכנע את בנו שלא להשתמש בטלפון חכם.

"אמרתי לו קודם כל שלך לא יהיה אייפון", סיפר אלייצור. לדבריו, האיש השיב כי בניגוד אליו, שמחזיק משרד ועובדים המטפלים עבורו בהודעות, הוא זקוק לוואטסאפ לצורך עבודתו.

אלייצור סיפר כי הציע לאיש להתקין חסימה במכשיר, אך זה השיב בשאלה: "רגע, איפה אני אראה כדורגל?".

לאחר מכן הסביר הזמר את הסיבה האישית להחלטתו להימנע משימוש בטלפון חכם. "אני אין לי את זה כי אני מבין שזה יפגע בי. אני מבין שהדבר הזה מסוכן מאוד. זה לא דת, אני לא עושה את זה מצד דת", אמר.

לדבריו, ההחלטה נובעת מהרצון לשמור על הזמן עם משפחתו ועל לימוד התורה: "אני רוצה את האישה שלי, את הילדים שלי, את הזמן שלי עם המשפחה, את הזמן שלי עם התורה. איך הייתי יכול ללמוד תורה אם היה לי כזה וואטסאפ? לא הייתי יכול ללמוד תורה לעולם".

בסיום סיפר אלייצור כיצד הוא מתמודד עם הצורך להשתמש בדואר אלקטרוני ללא טלפון חכם. "יש פתרונות היום בשפע. אני הולך לספרייה עירונית לקבל מיילים. כולם מסתכלים עליי", סיפר, וסיכם: "שווה לי לקבל קצת ביזיונות בשביל לחיות חיים טובים".