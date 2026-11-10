יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט וראשי מפלגות האופוזיציה נפתלי בנט, יאיר גולן, אביגדור ליברמן ויאיר לפיד הגיעו להסכמות על המועמדים לתפקידי המפתח בכנסת ה-26, בתקופת המנדט להרכבת הממשלה.

על פי ההסכמות, השר לשעבר וחבר הכנסת המיועד מתן כהנא יהיה מועמד הגוש לתפקיד יו"ר הכנסת.

לתפקיד יו"ר הוועדה המסדרת מיועד חבר הכנסת הנכנס רועי פולקמן, ואילו שר הביטחון לשעבר, ח"כ אביגדור ליברמן, מיועד לראשות ועדת החוץ והביטחון.

בראש ועדת הכספים צפויה לעמוד חברת הכנסת המיועדת לירן אבישר בן חורין.

הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במהלך השבוע במסגרת דיוני הוועדה המסדרת, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב.

בנוסף, הושגו הסכמות על הקמת ועדות מיוחדות בכנסת, שפרטיהן צפויים להתפרסם בהמשך.

ההסכמות מגיעות לקראת פתיחת הכנסת ה-26 היום (שלישי), בישיבה חגיגית שבמהלכה יצהירו 120 חברי הכנסת אמונים.

בטקס ישתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד בכירי המדינה ובני משפחותיהם של חברי הכנסת.

הטקס הרשמי ייפתח בשעה 15:20 ברחבת הכנסת, עם הגעתו של הנשיא הרצוג וקבלת פנים של משמר הכנסת.

בשעה 16:00 תיפתח הישיבה החגיגית במליאה, שבמהלכה יישאו דברים הנשיא ויו"ר הכנסת, ולאחר מכן יצהירו חברי הכנסת אמונים בזה אחר זה.

במהלך הישיבה יקרא אבי הרוש, אביו של סמל ריף הרוש ז"ל שנפל בקרב בדרום רצועת עזה באפריל 2024, את מזמור קכ"ב בתהילים. בנוסף, יוקרנו קטעים מהכרזת העצמאות בקולו של דוד בן גוריון, ולהקת הילדים "פרחי אשקלון" תבצע את המנון המדינה.

בתום הישיבה ייערך בטרקלין שאגאל הצילום המסורתי של ראשי הרשימות שנבחרו לכנסת, ובהמשך יתקיים אירוע חגיגי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו והזמר הראל סקעת.