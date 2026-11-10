ראש מערך הסייבר הלאומי יוסי כראדי הזהיר היום (שלישי) כי איראן פועלת לפיתוח יכולות התקפיות חדשות בתחום הסייבר באמצעות בינה מלאכותית, שעלולות להוות איום על מדינות ברחבי העולם.

"בזמן שהעולם פועל למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, אנחנו יודעים שאיראן פועלת גם לפיתוח יכולת התקפית נוספת בסייבר תוך שימוש בבינה מלאכותית - יכולת שעלולה לפגוע בעולם", אמר כראדי בכנס שבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב.

בהמשך נאומו התייחס כראדי ליתרון שמעניקה הבינה המלאכותית לתוקפים, לעומת המורכבות שבה נדרשים להתמודד גורמי ההגנה.

"תוקף צריך רק להשתמש במודל אחד, לתקוף יעד אחד ולבחור מתי לפעול. אבל ברמה הלאומית, המשימה של המגנים קשה יותר: עלינו להגן בו זמנית בהצלחה על ארגונים רבים, מסביב לשעון, ומפני מתקפות המתאפשרות באמצעות מגוון רחב של מודלים שונים - כל זאת תוך עמידה בדרישות רגולטוריות", הסביר.

כראדי הציג גם תפיסה שלפיה האיום המרכזי בסייבר אינו נובע בהכרח ממתקפה גדולה אחת, אלא מרצף של תקיפות שמצטברות לאורך זמן ופוגעות ביכולת ההתאוששות של המדינה.

"במלחמת ההתשה החדשה בסייבר, האויב לא חייב לנצח במתקפה אחת. הוא יכול לנסות להכריע באמצעות שחיקה מתמשכת", אמר.

לדבריו, "בעידן הבינה המלאכותית, המרוץ הוא כבר לא רק מי תוקף ומי מגן טוב יותר, אלא מי פועל מהר יותר. מדינה שלא תצליח להתאושש בקצב שבו היא מותקפת עלולה למצוא את עצמה נשחקת בהדרגה, גם בלי מתקפת סייבר אחת שהכריעה אותה".

בסיום נאומו העלה כראדי לבמה את "רוברטה", רובוטית דמוית אדם מהמעבדה של פרופ' יובל אלוביץ, והזהיר מפני הסכנות האפשריות שבחיבור מערכות רובוטיות לעולם הדיגיטלי. "כשמכונה פועלת בעולם הפיזי, האם אנחנו עדיין בשליטה?", שאל.

הוא המחיש את הסיכון בתרחיש שבו מתקפת סייבר גורמת למספר עצום של רובוטים לפעול באופן מסוכן בעת ובעונה אחת.

"דמיינו מיליון רובוטים מאותו יצרן, הפועלים בעשרות מדינות. ואז, יום אחד, עדכון או מתקפת סייבר גורמים לכל מיליון הרובוטים לבצע את אותה פעולה מסוכנת, באותו הזמן. אנשים עלולים להיפגע", הזהיר.