מי מחבל במקררים ומקפיאים בסופרמרקטים באירופה?

עשרות סופרים ומרכזי קניות גדולים בחרבי שבע מדינות באירופה, דיווחו ביום שני על מתקפת סייבר לגרמה לטמפרטורות במקררים והמקפיאים לעלות עד 50 מעלות ויותר.

כתוצאה מכך, נגרם נזק כבד למוצרי המזון שהיו באלפי המקררים והמקפיאים שנפגעו ממתקפת הסייבר.

המתקפה כוונה נגד אלפי מקררים ומקפיאים בבלגיה, לוקסמבורג, שוודיה, אירלנד, הולנד, אסטוניה ופינלנד. בין יתר נפגעו סניפים של ענקית הקמעונאות "קרפור" וגם של רשת "איקאה" השבדית.

עדיין לא ברור מי עומד מאחורי מתקפת הסייבר, שגרמה לנזק בשווי מאות מיליוני דולרים.

בחודש שעבר נפגעו לפחות 700 סופרמרקטים בצרפת ממתקפת סייבר דומה, שגרמה לעלייה פתאומית של הטמפרטורות במקררים ומקפיאים בעשרות סופרים גדולים, שנאלצו לספוג הפסדים של מיליוני יורו כתוצאה מכך.

גם בארה"ב חוקרות הרשויות מה גרם לתקלות במערכות קירור במספר בסיסים צבאיים בחודש אוגוסט, ופועלות בשיתוף פעולה עם גורמים בצרפת כדי לבדוק אם קיים קשר בין המקרים.

הסוכנויות הלאומיות לאבטחת סייבר בבלגיה, שבדיה ומדינות נוספות בודקות את האירוע ומנסות לגלות מי עומד מאחורי מתקפות הסייבר.

במקביל מערך הסייבר הלאומי בישראל התריע בפני רשתות השיווק וחברות המזון בישראל מפני מתקפות סייבר על מערכות קירור והקפאה.