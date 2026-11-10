מתנדב מד"א שהגיע הבוקר (שלישי) לרכבו ברחוב מלאכי בירושלים הופתע לגלות כי אלמונים השחיתו את רכב החירום המשמש אותו במסגרת פעילותו בארגון.

האלמונים ציירו צלב קרס על דגל ישראל המופיע בחלון הרכב, והשחירו בצבע את סמלי מגן דוד אדום המופיעים על גבי הרכב, לרבות הסמל שעל אחת מדלתותיו.

מדובר ברכב תגובה מיידית של מד"א, המשמש להגעה מהירה לזירות חירום ולהענקת טיפול רפואי ראשוני, לעיתים בדקות קריטיות להצלת חיים.

בשלב זה לא ידוע מי עומד מאחורי המעשה ומה היו מניעיו.

בעקבות האירוע, תמ"ג אבי חובב, מנהל מרחב ירושלים במד"א, הנחה את הצוות להגיש תלונה במשטרה.