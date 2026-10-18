זירת התאונה במודיעין עילית תיעוד מבצעי מד"א

תאונה קטלנית במודיעין עילית: ילד כבן חמש שרכב על קורקינט נהרג אחר הצהריים (ראשון) מפגיעת אוטובוס ברחוב אבני נזר בעיר.

צוותי ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הילד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית קשה.

החובשים והפראמדיקים החלו מיד בפעולות החייאה, אך פציעותיו של הילד היו אנושות ולא נותר להם אלא לקבוע את מותו בזירה.

פראמדיק מד"א עמית שמש וחובשי רפואת החירום נתי רוטר וישראל מנחם יצחקי, מיחידת האופנועים של מד"א, סיפרו על ניסיונות ההצלה.

"כשהגענו למקום הבחנו בילד כבן 5 כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שנפגע מאוטובוס, ביצענו בו פעולות החייאה אך לצערינו הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום", סיפרו.