יותם אביטן ז"ל, תושב שכונת רמות ובוגר בית הספר הימלפרב בירושלים, נהרג אמש בתאונת דרכים קשה לאחר שנגרר שהשתחרר פגע ברכב שבו נסע עם חברתו, שניצלה מהתאונה.

התאונה אירעה בכביש 465 במערב בנימין, סמוך לכפר עאבוד, בין היישובים נווה צוף ועופרים, באזור הכניסה לחוות "המאיר לארץ".

לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית בנימין הוזעקו לזירה ופעלו לחילוצו של אביטן ז"ל שנלכד בתוך רכב שנכנס מתחת לנגרר המשאית. פעולות החילוץ בוצעו באמצעות כלים ייעודיים ונמשכו זמן בשל מורכבות התאונה ומיקומו של הלכוד. בתום החילוץ נקבע מותו בידי גורמי הרפואה.

רשף מוני בן ציון, שפיקד על פעולות החילוץ, סיפר: "מדובר בזירה קשה. עם ההגעה זיהיתי תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב, כאשר ישנו לכוד ברכב אשר נכנס מתחת לנגרר המשאית. ביצענו פעולות חילוץ מורכבות אשר לקחו זמן, וזאת עקב אופי התאונה ומיקום הלכוד".

חובשי מד"א נתי רוט, יוסף נהון ושלמה לוי שטיפלו בתאונה, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב ראינו גבר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל טיפלנו בשני פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל שפונו ע"י הסהר האדום".

מוקדם יותר נהרגו גבר ואישה כבני 30 בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 6678, סמוך ליישובים שדה אליהו וטירת צבי בעמק בית שאן.

חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הגבר והאישה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מחבלות רב-מערכתיות קשות, ונאלצו לקבוע את מותם.

במקביל, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים נוספים ופינו אותם לבית החולים העמק בעפולה. אחת הפצועות, אישה כבת 25, פונתה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית, ושני פצועים נוספים פונו במצב קל.