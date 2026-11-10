יונתן שלו בכנסת ערוץ 7

יונתן שלו, המוצב במקום העשירי ברשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט, הגיע היום (שלישי) למשכן הכנסת לקראת הצהרת האמונים הראשונה שלו כחבר כנסת.

בשיחה עם כלי התקשורת במשכן הביע שלו התרגשות מהמעמד והבטיח לפעול למען הדור הצעיר בישראל.

"אני מתרגש מאוד, אני שמח מאוד להיות פה במעמד. אני הולך לעבוד הכי קשה כדי להבטיח שלדור הצעיר יהיה כאן עתיד טוב יותר במדינת ישראל", אמר.

בהמשך מתח ביקורת על היחס לצעירים בשנים האחרונות: "אני מגיע לייצג את הקול הצעיר שבארבע השנים האחרונות הדור הצעיר הופקר לחלוטין, ואנחנו הולכים לבנות מדינה חזקה, יציבה וטובה יותר לצעירים במדינת ישראל".

לסיום הביע אמון ביו"ר מפלגתו, נפתלי בנט, ובחברי הרשימה: "יש לנו נבחרת מצוינת שמגיעה לעבוד מהיום הראשון. אני סומך על נפתלי בנט. אנחנו באים לעשות היסטוריה ולייצג את הצעירים".