ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא היום (שלישי) לראשי המפלגות להתאחד ולהקים ממשלה שלא תהיה תלויה בתמיכת מפלגות תומכות טרור, גם אם התמיכה תינתן מבחוץ.

הקריאה מגיעה על רקע המגעים להרכבת הממשלה החדשה והאפשרות להקמת ממשלה שתסתמך על תמיכת המפלגות הערביות.

"אני קורא לכולם להתאחד. אסור שגורלה של מדינת ישראל יהיה תלוי במפלגות תומכות טרור", אמר דגן. לדבריו, "אחרי 7 באוקטובר, כל אדם שפוי מבין שפגיעה בהתיישבות היא פגיעה ישירה בביטחון הקיומי של מדינת ישראל, מה שעלול להביא לאובדן של הגליל והנגב".

דגן הזהיר כי ההשלכות של ממשלה כזו לא יוגבלו ליהודה ושומרון: "מי שחושב שממשלה כזו תפגע רק בהתיישבות ביהודה ושומרון טועה ובענק. אם הממשלה תהיה תלויה בקולות של מפלגות תומכות טרור כדי לשרוד, הן יכולות להשפיע על החלטות ביטחוניות שנוגעות לכל אזרח במדינה".

"זו סכנה קיומית למדינת ישראל מבפנים, והיא עלולה לפתוח פתח גם להשפעה של גורמים זרים שמקדמים אינטרסים המנוגדים לאינטרס של ישראל", הוסיף.

בהמשך התייחס דגן לאחדות בעם במהלך המלחמה וקרא לשמר אותה גם בזירה הפוליטית. "במלחמה עם ישראל התאחד סביב הזהות היהודית שלו. בשדה הקרב אנשים מכל חלקי העם נלחמו כתף אל כתף", אמר.

"אחרי שלוש שנות מלחמה, לא ייתכן שנחזור לאותה נקודה. הקמת ממשלה שתלויה במפלגות תומכות טרור היא פגיעה ברצון הבוחר. זה לא רצון העם", אמר.

לסיום התייחס דגן לתגובות לתוצאות הבחירות מחוץ לישראל וקרא לראשי המפלגות לגלות אחריות. "כשבאיראן וברשות הפלסטינית שמחים אחרי הבחירות, וכשאויבי ישראל רואים בתוצאות הזדמנות, אנחנו צריכים להבין מה מונח על הכף", אמר.

"אף אחד לא מאמין שהניסיון הזה יצליח. האחריות עכשיו היא על ראשי המפלגות. שבו יחד והקימו ממשלה שתוכל לקבל את ההחלטות שנדרשות לביטחון ישראל", אמר לסיום.