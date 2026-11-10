מה אוכלים הח"כים החדשים? חיים כהן מגלה

השף חיים כהן, המפעיל את מזנון הכנסת, שוחח היום (שלישי) עם ערוץ 7 במשכן הכנסת לקראת הצהרת האמונים של 120 חברי הכנסת וסיפר על ההתרגשות, ההכנות והמנות האהובות על נבחרי הציבור.

"קודם כל זה יום חג לדמוקרטיה הישראלית ולמדינת ישראל", אמר כהן. "יש התרגשות גדולה, רואים את זה בכל האווירה בתוך הכנסת. אנחנו מקווים שבסופו של היום הזה יהיו בשורות טובות לעם ישראל".

כשנשאל מה הכינו במזנון במיוחד לכבוד היום החגיגי, סיפר כי לצד המנות הקבועות נוספו לתפריט כמה מנות מיוחדות.

"האנשים בכנסת מאוד שמרנים, מאוד אוהבים את החזה עוף, את השניצל, את הצלי, את המג'דרה, אז הוספנו עוד קצת בשרים מיוחדים", סיפר בחיוך. "אנחנו מקווים שהאוכל ישמח לבב אנוש", הוסיף.

בהמשך נשאל כיצד נערכים במזנון לקליטתם של חברי הכנסת החדשים, שעדיין אינם מכירים את המקום ואת התפריט.

"זה היום הראשון, אנחנו עוד לא מכירים אותם. אני מניח שבימים הקרובים ניפגש במזנון, נראה מה כל אחד רוצה ונלמד את זה", השיב כהן. את השיחה חתם באיחול: "רק שיהיו לנו בשורות טובות".