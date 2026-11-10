עם תמונת ענר הי"ד | שירה שפירא נשנקה מבכי בכנסת: "אני פה בשליחותו"

חברת הכנסת המיועדת שירה שפירא ממפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הגיעה היום (שלישי) למשכן הכנסת לקראת השבעתה לכנסת ה-26, כשהיא אוחזת בתמונת בנה, ענר שפירא הי"ד.

ענר נפל בשבעה באוקטובר לאחר שהדף שבעה רימונים שהשליכו מחבלי חמאס לעבר המיגונית שבה הסתתרו צעירים שנמלטו ממסיבת הנובה.

שפירא הגיעה למשכן יחד עם בני משפחתה, ובשיחה עם כלי התקשורת נשנקה מבכי כשסיפרה כי מלבד בני משפחתה, גם ענר הגיע איתה, והצביעה על תמונתו.

היא הסבירה כי מטרתה בכנסת היא "להביא את הדרכים שלו ואת הרעיונות שלו ואת תפיסות העולם שלו ולהצליח להביא אותם לפה בעזרת השם".

כשנשאלה מה ענר היה רוצה שתקדם, השיבה: "שנלמד לראות את השוני בינינו כחוזקה, כיתרון. שאנחנו שונים אחד מהשני, אבל דווקא בגלל זה אנחנו הפאזל הכי חזק שיש".

שפירא סיפרה כי לפני הגעתה לכנסת עלתה לקבר בנה בהר הרצל. "תמיד אני עוברת בהר הרצל. לא שאני צריכה ללכת שם, אבל תחושה כזאת שאני צריכה לעשות את הסימבוליות הזאת", אמרה.

כשנשאלה אם דמיינה את עצמה נכנסת לחיים הפוליטיים, השיבה: "לא. באתי בגלל ענר, אני פה בשליחותו".

בהמשך פירטה את הנושאים שבכוונתה לקדם בכנסת, ובראשם צמיחה מתוך משברים וטראומה: "אני חושבת שצריך להביא את הרעיון של איך צומחים מתוך כאב, איך צומחים מתוך טראומה, איך צומחים מתוך משבר. אם זה אנשים פרטיים, אם זה קהילות שראינו בעוטף שהצליחו לקום ולחזור לחיים מחדש, ואם זה אנחנו כחברה ישראלית, כמדינה, אחרי שלוש שנים קשות, שנצליח להביא עכשיו תקווה וחזון ועשייה".

שפירא הוסיפה כי בכוונתה לפעול גם למען הדור הצעיר: "הדבר השני שכל הזמן אני מדברת עליו זה הצעירים שלנו. ענר הוא תמיד בן 22 וחצי, מייצג תמיד את הצעירים של ישראל, ואני פה בשבילם".

את דבריה חתמה בקריאה לאחדות ולשיתוף פעולה בין חלקי החברה והמערכת הפוליטית: "אין מקום לחרמות, יש מקום לעבודה משותפת".