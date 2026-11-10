טלי גוטליב בפתיחת הכנסת: "זה לא יום חג, זה יום בושה וחרפה"

חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית הגיעה היום (שלישי) למשכן הכנסת לקראת השבעת הכנסת ה-26, אך בניגוד לחברי כנסת אחרים, הבהירה כי מבחינתה אין מדובר ביום חגיגי.

"אני לא רואה בזה יום שמח. אתם שואלים אותי למה לא הבאתי את ההורים שלי, את המשפחה שלי. העובדה שיש פה 19 תומכי טרור בכנסת ישראל, זה לא יום חג", אמרה לכלי התקשורת, בהתייחסה לחברי הכנסת מהמפלגות הערביות.

"זה יום בושה וחרפה. העובדה שמישהו מדמיין לשנייה להישען כאן על תומך טרור שמבקש לחדל את המדינה היהודית, אז איזה מין כנסת זו? באיזה עוד עולם זה קורה ובאיזה עוד מדינה זה קורה?", הוסיפה.

גוטליב תקפה גם את ציבור הבוחרים הערבי וטענה כי בחר בנציגים שאינם מכירים באופייה היהודי של המדינה: "ערביי ישראל הצביעו לתומכי טרור שאומרים בפה מלא שהם לא מכירים במדינה היהודית, שהם לא מכירים בהגדרה של חוק הלאום, שפועלים לבטל את חוק הלאום".

בהמשך הסבירה מדוע בחרה שלא להביא את בני משפחתה למשכן: "אני מתביישת. מבחינתי באתי ליום עבודה, ליום קרב כמו חיילת בשדה קרב במערכה הבאה. ככה אני רואה את זה".

כשנשאלה על האפשרות להקים ממשלת אחדות, תקפה את יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, וטענה כי לא יסכים לשבת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"עם איזו ממשלת אחדות אתה רוצה שאני אלך? עם איזנקוט? איזנקוט לא ילך עם נתניהו. איזנקוט לא ילך איתנו. איזנקוט לא ילך לממשלת אחדות, לעולם", אמרה.

לדבריה, כל מטרתו הפוליטית של איזנקוט היא להביא לסיום כהונתו של נתניהו: "כל מה שיש לו, וכל התמיכה שלו, וכל המימון שלו, זה 'אני ישר, אני באתי רק להוריד את ראש הממשלה נתניהו'. ואם על הדרך אני אצטרך להיות יהודי מחמד של תומכי טרור, לו יהי כן, אז מה?".

גוטליב התייחסה בהמשך גם למפלגות החרדיות ולסוגיית הגיוס, וטענה כי החרדים ספגו מתקפות קשות במהלך מערכת הבחירות. "החרדים, קראו להם טפילים, קראו להם במילים שלא ייאמנו, והם מורידים את הראש שוב בפני המולך, בפני הפריץ. ואני אומרת לחרדים, מספיק עם זה", אמרה.

לקראת סיום נשאלה גוטליב איזו ממשלה היא מציעה להקים לנוכח תוצאות הבחירות. "אני מציעה ממשלה ציונית, ימנית, רחבה. הרי ליברמן הוא ימני, בנט, לפי האמירות שלו, לפרקים הוא ימני", השיבה.

את דבריה חתמה בקריאה לראשי המפלגות לפעול להקמת ממשלה רחבה, תוך שהיא פונה במיוחד לליברמן: "אם אתה רוצה לקבל דפיברילטור, מכת חשמל שתעורר את המנדטים שלך, אם יש לך איזו שאיפה פוליטית, בוא תראה שאתה עושה את זה. באמת, מה הולך פה?".