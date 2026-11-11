משרד המשפטים של ארצות הברית הודיע על הגשת כתבי אישום נגד שלושה פעילי טרור החשודים שפעלו בשליחות איראן והיו מעורבים בשורת פיגועים וניסיונות פיגוע נגד קהילות יהודיות ויעדים נוספים באירופה ובארצות הברית. בין היתר מיוחס להם ניסיון לפוצץ בסיס של חיל האוויר הבריטי שבו מוצבים גם חיילים אמריקניים.

הנאשמים, מוחמד באקר סעד דאוד א-סעדי, מוחסן מוהאג'רי ומוחמד עלי אל-חסאני, חשודים בהשתייכות לרשת טרור שביצעה או ניסתה לבצע קרוב ל-20 מתקפות מטעם ארגון כתאא'ב חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים, המוגדרים שניהם כארגוני טרור בארצות הברית.

לפי התביעה הפדרלית, הרשת עמדה מאחורי גל מתקפות נגד יעדים יהודיים באירופה מאז פרוץ המלחמה עם איראן. בין האירועים המיוחסים לה נמנים דקירת שני גברים יהודים בלונדון והשלכת בקבוק תבערה לעבר בית כנסת בעיר.

החוקרים טוענים כי הנאשמים עקבו אחר ביצוע המתקפות באמצעות שיחות וידאו בזמן אמת, ובהמשך הפיצו סרטוני תעמולה המתעדים את הפיגועים.

במסגרת פעילות הרשת תוכנן, על פי החשד, גם פיגוע בבית כנסת בניו יורק. בנוסף, הנאשמים חשודים במעורבות בניסיון לתקוף את בסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, המשמש גם את הכוחות האמריקניים המוצבים בבריטניה.

א-סעדי, שנגדו הוגש כבר בחודש מאי כתב אישום בגין קשירת קשר למתן סיוע חומרי לארגוני טרור הנתמכים בידי איראן, חשוד כי המשיך להפעיל גורמי טרור גם לאחר שנכלא בניו יורק.

על פי מסמכים שהגישה התביעה ביום שלישי, א-סעדי שמר על קשר עם מוהאג'רי, אזרח איראני, ועם אל-חסאני, אזרח עיראקי, באמצעות "העברת מסרים מוצפנים דרך גורמים שלישיים".

א-סעדי מוחזק במעצר פדרלי בניו יורק, בעוד ששני הנאשמים האחרים טרם נעצרו. כך מסרו לרשת CBS News שני מקורות הבקיאים בפרטי החקירה.

התובע הכללי של ארצות הברית, טוד בלאנש, הבהיר כי הרשויות האמריקניות יפעלו להעמיד לדין את המעורבים בתכנון פיגועים נגד אנשי צבא אמריקניים, גם כאשר מדובר במתקנים צבאיים מחוץ לגבולות ארצות הברית.

"כל מי שמתכנן פיגוע טרור בבסיס צבאי שבו מוצבים חיילים אמריקניים יועמד לדין על ידי ממשלת ארצות הברית", אמר בלאנש בהצהרה.