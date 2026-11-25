שירותי הביטחון ברוסיה סיכלו פיגוע שתוכנן על פי החשד נגד מתפללים יהודים בבית כנסת היסטורי בעיר קיסלובודסק שבדרום המדינה. כך דיווח העיתון היהודי הבריטי "ג'ואיש כרוניקל".

לפי הדיווח, שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB) עצר ב-19 בנובמבר צעיר בן 22 בחשד שפעל מטעם ארגון טרור בינלאומי, ששמו לא נמסר לפרסום.

עוד דווח כי החשוד הודה במהלך חקירתו בתכנון הפיגוע וסיפר כי בכוונתו היה לצאת בהמשך לסוריה ולהצטרף לשורות ארגון הטרור. נגדו נפתחו הליכים פליליים בחשד לניסיון לבצע פיגוע טרור.

רב בית הכנסת, הרב עקיבא חודאינאטוב, הודיע כי אמצעי האבטחה במקום יתוגברו בעקבות סיכול הפיגוע, אך פעילותה של הקהילה היהודית תימשך כסדרה.

רבה הראשי של רוסיה, הרב ברל לזר, הביע הערכה לפעילות הרשויות ואמר: "אנו מודים לשירות הביטחון הפדרלי, שמנע פיגוע טרור".

הרב לזר קרא גם לאחדות במאבק בקיצוניות.