יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט היוצא, ח"כ שמחה רוטמן, הגיש עם פתיחת הכנסת ה-26 לא פחות מ-85 הצעות חוק, מתוכן כ-20 העוסקות בשינויים במערכת המשפט ובהמשך קידום הרפורמה המשפטית.

מתוך כלל ההצעות שהגיש רוטמן, 82 הן הצעות חוק פרטיות ושלוש נוספות הן הצעות שהוגשו מטעם ועדת החוקה בראשותו בכנסת הקודמת.

בין ההצעות המרכזיות נמצאות שלוש הצעות חוק שכבר עברו קריאה ראשונה בכנסת הקודמת והיו בשלבי הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הראשונה היא הצעת חוק-יסוד: סמכות חקירה והעמדה לדין, השנייה היא הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4), והשלישית היא הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, שעליה חתומים 16 חברי כנסת נוספים.

ההצעה השלישית נועדה להסדיר את מינוי היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי בעקבות פיצול התפקיד לשני תפקידים נפרדים.

לצד הצעות אלו הגיש רוטמן שבע הצעות נוספות בתחום המשפט, שכבר עברו דיון מוקדם בכנסת הקודמת ונמצאו בשלבי הכנה לקריאה ראשונה.

בין ההצעות ניתן למצוא את חוק-יסוד: ההתגברות, הצעה לשלילת זכות העמידה ממי שמתגמלים טרור, קביעת הרכבי בית המשפט העליון באמצעות מערכת ממוחשבת ומתן אפשרות למדינה לערער על זיכוי בהליך פלילי.

רוטמן הבהיר כי בכוונתו להמשיך לקדם את הרפורמה המשפטית גם בכנסת החדשה, ללא קשר לזהות הממשלה שתוקם.

"מי שחשב שהרפורמה המשפטית ירדה מסדר היום מקבל היום תשובה. 85 הצעות החוק שהוגשו מחדש עם פתיחת הכנסת ה-26, מתוכן כ-20 לתיקון מערכת המשפט, מראות שהרפורמה נמשכת, לא בסיסמאות אלא בחקיקה", אמר.

רוטמן הוסיף: "נמשיך לקדם אותה בכל הרכב ממשלה שיקום".