יענקי גולדהבר בשיחה עם חני שטיגליץ

אשת העסקים החרדית חני שטיגליץ, אם לחמישה, התארחה בפודקאסט "מאחורי הסטטוס" עם יענקי גולדהבר באולפן ערוץ 7, ודיברה על היחס לחרדים בחברה הישראלית, המחיר המשפחתי של ההצלחה העסקית והשינויים הדרמטיים שחוללה הבינה המלאכותית בעסק שלה.

בפתח השיחה התייחסה שטיגליץ למפגשים שלה עם ישראלים שאינם חרדים. לדבריה, חלקם מחמיאים לה אך מתקשים להבין שהיא אינה חריגה בנוף החרדי, ואחרים מביעים בפניה אכזבה מכך שהציבור החרדי אינו נושא בנטל השירות הצבאי.

שטיגליץ הביעה הבנה לכאב ולאכזבה, אך הסבירה כי החברה החרדית רואה בלימוד התורה חלק מההגנה הרוחנית על המדינה. לדבריה, השינוי ביחס לשירות הצבאי כבר מתרחש, אך אינו יכול להתבצע בכפייה או ביום אחד.

היא אף סיפרה כי מבחינתה אין מניעה שבנה יתגייס בעתיד, בתנאי שהמסגרת הצבאית תאפשר לו לשמור על אורח חייו החרדי.

בהמשך הודתה שטיגליץ כי אי אפשר לנהל קריירה תובענית ולהיות במקביל הורה שנוכח באופן מלא בחיי ילדיו, בלי שאחד הצדדים ייפגע. לדבריה, רק בתקופה האחרונה היא מצליחה לחזור הביתה בשעות אחר הצהריים ולבלות עם ילדיה. היא הודתה כי לעיתים קל לה יותר לנהל פגישת מכירה מאשר לשבת על הרצפה ולשחק איתם.

אחד הגורמים שאפשרו את השינוי הוא השימוש בבינה מלאכותית. שטיגליץ סיפרה כי כלים שבעבר דרשו צוותי עובדים מאפשרים לה כיום לבצע משימות בתוך דקות.

שטיגליץ חשפה כי צמצמה באופן משמעותי את כוח האדם בעסק. לדבריה, מחלקת שיווק שהעסיקה חמישה עובדים ומחלקה נוספת של חמישה עובדים כבר אינן קיימות במתכונתן הקודמת. היא סיפרה כי מספר העובדים בעסק ירד בכמחצית, וכי כעת היא פועלת להקים מוקד מכירות מבוסס בינה מלאכותית, שיוכל לטפל גם בשיחות ובפגישות ראשוניות.

בהמשך תיארה את הקשיים שחוותה כאישה חרדית בעולם העסקים. לדבריה, אילו הייתה גבר חרדי, הייתה יכולה ליצור קשרים עסקיים בבית הכנסת, בשטיבל ובמקווה. כאישה, היא אינה חלק מהמרחבים הללו ונאלצה להתמודד גם עם ביקורת רבה יותר.

בהמשך השיחה חזרה שטיגליץ לחלום המקורי שלה: להרוויח מספיק כסף כדי שבעלה יוכל להקדיש את זמנו ללימוד תורה. אלא שלפני כ-12 שנה נולד לבני הזוג ילד עם צרכים מיוחדים, והמציאות המשפחתית חייבה את בעלה לצאת לעבוד. לדבריה, זו הייתה נקודת מפנה קשה עבורה.

היא התרגשה כשסיפרה על רגע משפחתי שבו ראתה את בעלה לומד גמרא עם בנם במוצאי שבת. מבחינתה, המראה הזה ביטא את החלום שליווה אותה לאורך השנים.

לקראת סיום סיפרה שטיגליץ כי מאחורי ההצלחה העסקית עומדות שנים של עבודה קשה, נסיעות ממושכות ברחבי הארץ, היעדרות מהבית והפסדים כספיים שהגיעו לדבריה למיליוני שקלים. היא תיארה תקופות שבהן בכתה בלילות, לצד ביקורת ולעג מצד בני משפחה ואנשים בסביבתה שלא האמינו שתצליח.

שטיגליץ הזהירה מפני ההבטחות ברשתות החברתיות להתעשרות מהירה והדגישה כי הצלחה דורשת שנים של התמדה, עבודה ויצירת קשרים.

בסיום התייחסה גם לאנשים שפגעו בה לאורך הדרך. לדבריה, למרות הפגיעות והאכזבות, היא בוחרת לסלוח להם ורואה גם בחוויות הקשות חלק מהתהליך שהוביל אותה למקום שבו היא נמצאת כיום.