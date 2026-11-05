יענקי גולדהבר בשיחה עם הרשי אייזנבך

מדי ערב עולה הזמר החסידי הרשי אייזנבך על במת החתונות, שר במשך שעות ומשמח מאות אנשים. אבל מאחורי החיוך והאנרגיות מסתתרים גם עייפות, עומס ומחיר משפחתי.

בריאיון אישי ליענקי גולדהבר בתוכנית "מאחורי הסטטוס" בערוץ 7 הוא מספר על החיים שמאחורי הבמה, על ההחלטות שקיבל לאורך הקריירה ועל הגבולות שהוא מציב לעצמו.

"אני נועל את הצרות שלי באוטו ויורד לאולם עם חיוך", מספר אייזנבך על הכלל שמלווה אותו לפני כל אירוע. לדבריו, גם אם עבר עליו יום קשה, הוא מחויב להעניק לחתן ולכלה את מלוא האנרגיה. "יש פה זוג צעיר שעכשיו בחר בי לשמח אותם, לרגש אותם ביום הכי חשוב בחיים. הזדמנות שלא חוזרת עוד פעם".

אייזנבך מתאר את עולם החתונות החרדי כענף תובעני, שבו הזמר נדרש להוביל שעות של שירה והרקדות, לקרוא את הקהל ולעיתים גם לגשר בין העדפות מוזיקליות שונות של משפחות החתן והכלה. "זה לנהל, זה לא רק לשיר. זה הרבה הרבה מעבר לסתם שירה", הוא מסביר.

לצד החתונות הוא מגיש תוכנית רדיו ועוסק בפרויקטים נוספים. כדי לעמוד בעומס הוא מקפיד על פיתוח קול, טכניקות שירה ומנוחה ככל האפשר.

אחד הרגעים המרגשים בריאיון מגיע כשהוא מספר על משפחה שעברה שנים של טיפולי פוריות, ולאחר שהאישה הצליחה להרות הסתיים ההיריון בלידה שקטה. באחד הרגעים הקשים שמעו בני המשפחה ברדיו את שירו "הלוואי עליי", העוסק באמונה ובביטחון בקב"ה, ופרצו בבכי. "סיפור כזה יכול לתת לי דלק לשבועיים-שלושה קדימה", הוא משתף.

בהמשך מתייחס אייזנבך למחיר האישי של הקריירה, ובעיקר לזמן עם החברים והמשפחה. לדבריו, העבודה בשעות הערב והלילה גורמת לו להחמיץ מפגשים חברתיים, וגם בבית נדרשת התארגנות מיוחדת.

"כמו שאני זמר, אשתי אשת זמר. זה מקצוע לכשעצמו", הוא אומר. "כל פעם שאני על הבמה היא נמצאת ביחד איתי, אמנם בבית עם הילדים, אבל אני לא הייתי יכול לעשות כלום בלי התמיכה שלה".

לצד זאת, הוא משתדל לנצל את שעות היום כדי לבלות עם ילדיו, ובכל יום אחראי להחזיר אותם ממוסדות הלימוד.

אחת ההחלטות המפתיעות שאייזנבך חושף בריאיון נוגעת דווקא לכסף. לדבריו, בתחילת דרכו החליט שלא לגבות תשלום ממשפחה שחתונתה התבטלה בעקבות פירוק שידוך.

"אני לא לוקח אגורה אחת משידוך שנפל", הוא אומר. לדבריו, גם כאשר התאריך כבר היה שמור ביומן והוא נאלץ לוותר על הצעות אחרות, הוא מעדיף לספוג את ההפסד ולא להכביד על משפחה שמתמודדת עם ביטול חתונה.

בהמשך מתייחס אייזנבך לשינויים בעולם המוזיקה החרדית. לדבריו, הקהל מחפש כיום הפקה עדכנית ואיכותית, אך אינו מוכן לוותר על השירים הישנים שעליהם גדל. "המוזיקה הישנה היא מוזיקה שיש לה גוף ונשמה", הוא מסביר.

אייזנבך מתייחס גם לפעילותו ברשתות החברתיות ומספר כי אף שיש לו חשבון אינסטגרם פעיל, האפליקציה אינה מותקנת בטלפון שלו, ואדם אחר מנהל עבורו את החשבון.

"מי שאין לו היום גישה לרשתות, אשריו וטוב חלקו, שלא יתקרב לשם", הוא אומר. עם זאת, הוא סבור כי חשוב לספק תוכן איכותי ומתאים לציבור החרדי שכבר משתמש בפלטפורמות הדיגיטליות.

לדבריו, הוא מעדיף את הסטטוס על פני רשתות פתוחות יותר, ומקווה שילדיו יגדלו עם טלפונים כשרים וללא צורך להיחשף לרשתות החברתיות.

לקראת סיום הריאיון מספר אייזנבך כי החל לאסוף חומרים לאלבום חדש, וכי חלומו הוא להגיע עם המוזיקה שלו לקהל יהודי רחב ככל האפשר.

כשנשאל במה היה עוסק אלמלא בחר במוזיקה, הוא מפתיע ומספר כי תחום הפסיכולוגיה מסקרן אותו מאוד.

אייזנבך מדגיש כי חשוב לו שילדיו יכירו אותו כאבא ולא רק כזמר. "אני רוצה שהם יכירו אותי כמו שאני, שהם יאהבו ויעריכו את מי שאני באמת, בלי מסכות, בלי פילטרים", הוא אומר.

כשנשאל כיצד היה רוצה שיזכרו אותו בעוד שלושים שנה, הוא מסכם: "אני באמת משתדל גם בשידורים, גם בהופעות, גם בחתונות, גם בשירים להביא את עצמי. כל אחד ייקח את זה למקום שהוא אוהב, שהוא מתחבר".