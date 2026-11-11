חשד לאלימות כלפי פעוטות בשני גני ילדים פרטיים באשקלון: המשטרה עצרה היום (רביעי) גננת וארבע סייעות, בחשד לתקיפת קטינים חסרי ישע בני שנה עד שלוש.

המעצרים בוצעו בעקבות חקירה שנפתחה השבוע, לאחר שהתקבל דיווח על התנהלות אלימה לכאורה כלפי ילדים בשני הגנים, הפועלים תחת אותה הנהלה.

על פי הודעת המשטרה, חוקרי תחנת אשקלון פתחו בבדיקת החשדות וביצעו פעולות חקירה שכללו איסוף ראיות וממצאים נוספים. בעקבות החומר שנאסף, שלדברי המשטרה חיזק את החשד לביצוע עבירות, הוחלט לעצור את חמש החשודות.

במקביל לחקירת הגננת והסייעות, מתכוונת המשטרה לפנות להוריהם של הפעוטות שזוהו כמי שעל פי החשד נפגעו מההתנהלות בגנים. במהלך הימים הקרובים צפויים ההורים להיות מוזמנים למסור תלונות, כחלק מהמאמץ לברר את נסיבות האירועים.

בתחילת השבוע הוגש כתב אישום חמור נגד מנהלת המעון הפרטי "לוצ'יק" באריאל ושתי מטפלות שעבדו בו, המייחס להן יותר מ-400 אירועי תקיפה והתעללות ב-17 תינוקות ופעוטות, בני חצי שנה עד שלוש.

על פי כתב האישום, הנאשמות הפעילו שיטות ענישה אלימות שכללו חסימת דרכי נשימה, קשירה, האכלה בכוח וכליאת ילדים בחדר חשוך. במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרן של השלוש עד לתום ההליכים המשפטיים.

לפי הפרקליטות, השלוש ניצלו את מעמדן כמטפלות ואת תלותם המוחלטת של הילדים בהן כדי להפעיל כלפיהם אלימות חוזרת ונשנית. המעשים המיוחסים להן התרחשו בהזדמנויות רבות וכללו, בין היתר, הכאה, דחיפה, משיכה וטלטול של הפעוטות, לצד הטחתם בכוח על הרצפה ועל מזרנים.

אחד מדפוסי ההתעללות המתוארים בכתב האישום מכונה "שיטת החניקות". לפי האישום, הנאשמות נהגו לאחוז בראשיהם של הפעוטות ולחסום בכוח את דרכי נשימתם באמצעות הידיים, נייר או בד. בחלק מהמקרים אחזו בעורפם כדי למנוע מהם לזוז, כופפו את ראשם ואת גופם קדימה והצמידו אותם בכוח למזרנים לפרקי זמן ממושכים.

הפרקליטות מתארת מקרים שבהם חסימת דרכי הנשימה נמשכה גם לאחר שהילדים החלו להשתנק, האדימו ונאבקו כדי לנשום. על פי כתב האישום, בחלק מהאירועים חזרו הנאשמות על המעשים פעם אחר פעם, עד שהפעוטות הגיעו למצבים של ערפול חושים ואובדן שיווי משקל.

שיטת ענישה נוספת המיוחסת לנאשמות הייתה קשירה של הפעוטות באופן שמנע מהם אפשרות לנוע. לפי כתב האישום, הילדים נעטפו באגרסיביות בבדים ובשמיכות, כשידיהם צמודות לגופם, ונקשרו בחוזקה. לאחר מכן הושכבו על בטנם כשהם אינם מסוגלים להשתחרר בכוחות עצמם.

בחלק מהמקרים, כך נטען, המטפלות האכילו את הפעוטות בכוח בעודם קשורים. לפי התיאור בכתב האישום, השתיים היטו את ראשי הילדים לאחור, הפעילו לחץ פיזי כדי לפתוח את לסתותיהם ודחסו לפיהם מחית מזון במהירות ובכוח.

כתב האישום מתאר גם מקרים שבהם פעוטות נכלאו בחדר סגור וחשוך כאמצעי ענישה. לפי האישום, הילדים הושארו בחדר לפרקי זמן משמעותיים, ללא השגחה, בעוד הנאשמות מתעלמות מבכיים ומניסיונותיהם לצאת.

לצד האלימות הפיזית, מייחסת הפרקליטות לנאשמות גם התעללות נפשית. על פי כתב האישום, חלק ניכר ממעשי האלימות בוצעו בנוכחות ילדים נוספים, שנאלצו לצפות בפגיעה בחבריהם למעון.

הפרקליטות טוענת כי החשיפה החוזרת למעשים גרמה לפגיעה נפשית גם בילדים שלא היו הקורבנות הישירים של אותה תקיפה. בחלק מהמקרים, לפי האישום, הפעוטות שצפו במתרחש הגיבו בבכי ואף התקרבו לילד שנפגע.

בשל כך כוללים האישומים גם עבירות של התעללות נפשית, נוסף על העבירות הנוגעות לפגיעה הגופנית בפעוטות.