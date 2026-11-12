שעות ספורות לאחר שההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בחברת התעופה ארקיע, הודיעו היום (חמישי) בעלי השליטה בחברה, האחים רפי, ג'ו ואבי נקש, על חתימת הסכם למכירת השליטה בחברה לקבוצת משקיעים.

קבוצת הרוכשים כוללת את אנשי העסקים עינב אדיב-ברר, כידן דהרי, ירון אדיב ויריב לרנר, שצפויים לקבל לידיהם את השליטה בחברת התעופה במסגרת העסקה.

ההתפתחות מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור החברה, לאחר שהבוקר הודיע איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות על סכסוך עבודה, בטענה כי בעלי השליטה מקדמים תוכנית התייעלות הכוללת צמצומים בכוח האדם, ללא הסכמות עם נציגות העובדים.

בין היתר העלו העובדים טענות בנוגע לביטול קווי טיסה, והביעו חשש כי המהלכים שמקדמת ההנהלה עלולים להוביל את החברה למצב של חדלות פירעון.

טענה נוספת שעלתה במסגרת סכסוך העבודה נגעה לעסקת המכירה של החברה. לטענת ההסתדרות, אף שהייתה על הפרק עסקה מתקדמת שעשויה לסייע משמעותית לעתידה של ארקיע, בעלי השליטה נמנעו מקידומה משיקולים שאינם ברורים לעובדים.

עו"ד ניר אייזנברג, סגן יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, מתח הבוקר ביקורת חריפה על התנהלות בעלי החברה וקרא להם להשלים את עסקת המכירה.

"אם האחים נקש אינם מעוניינים עוד להחזיק בארקיע, הגיע הזמן להשלים את מכירת החברה ולהעביר אותה לידיים של בעלים שמאמינים בעתידה", אמר.

אייזנברג התייחס גם לתפקידו של אבי חורמרו בהובלת המהלכים בחברה והזהיר מפני הפגיעה האפשרית בעובדים: "לא ייתכן שהמהלכים שמוביל אבי חורמרו, מטעם בעלי השליטה, יותירו מאות עובדים ובני משפחותיהם בחוסר ודאות מתמשך. עובדי ארקיע אינם כלי במשא ומתן ואינם קלף מיקוח".

הוא הוסיף: "מאחורי החברה עומדים מאות עובדים, משפחות וציבור נוסעים שלם. ההסתדרות לא תאפשר להפוך את עובדי ארקיע לבני ערובה של מאבקי בעלות".