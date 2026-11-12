הסערה במועצת השדכנים ערוץ 13

ויכוח סוער על אפליה עדתית בעולם השידוכים החרדי התפתח במועצת השדכנים של תוכנית הריאליטי "ווארט", בעקבות הצעה לשדך בין בחור ליטאי לבחורה ספרדייה ממוצא מרוקאי.

בהצצה מתוך הפרק השני של התוכנית, שישודר ביום ראשון בערוץ 13, נראים השדכנים מתווכחים בשאלה האם הפערים העדתיים והתרבותיים עלולים להכשיל את השידוך.

הדיון החל כאשר מנחה התוכנית, יקי רייסנר, העלה את החשש מפני תגובת משפחתו של יהודה, הבחור הליטאי, להצעה.

"יש להם מנהגים שונים, צורת החתונה ואני שואל, האם המשפחה האשכנזית תקבל את המרוקאית", תהה רייסנר.

השדכנית מירי וקסלר הביעה חשש דומה ואמרה: "מזה אני קצת חוששת, כי המשפחה של יהודה היא משפחה ליטאית מאוד מאוד חרדית".

השדכן יוסי בנבנשיתי הציג זווית אחרת: "אותו זה לא יפגוש, אותה זה יפגוש - המנטליות, הקרירות". המנחה שרה פכטר התקוממה על הדברים: "איזה קרירות? האשכנזים לא קרים".

בשלב הזה הפך הדיון על ההתאמה בין בני הזוג לוויכוח נוקב על היחס לבני עדות המזרח בעולם השידוכים החרדי.

בנבנשיתי טען כי בחברה הליטאית קיימת אפליה כלפי מועמדים ספרדים: "ליטאים שלוקחים ספרדיה זה סוג ב'. תמיד כשאני מציע לבחור אשכנזיה, הוא ישר ישאל אותי אם חסר לה משהו".

השדכנית רחלי יפרח דחתה את דבריו ואמרה: "יוסי, אתה מגזים לגמרי". אלא שבנבנשיתי התעקש: "זו מציאות, אל תתכחשי למציאות".

רייסנר הצטרף לביקורת והביא כדוגמה את הישיבות הליטאיות הגדולות. "בישיבת חברון ופונוביז' לומדים 4,000 בחורים. 90 אחוז אשכנזים. אין לך 2 אחוז שאת יכולה להציע להם ספרדים ולא ינתקו לך את הטלפון", טען.

פכטר ביקשה לעצור את הדיון, שלדבריה מציג את החברה החרדית באור שלילי: "לא ניכנס לזה, זה סתם ללכלך על מגזר שלנו".

רייסנר סירב להניח לנושא והשיב: "אנחנו ניכנס לזה כי זו עובדה". פכטר התעקשה לחלוק עליו: "זה לא עובדה".