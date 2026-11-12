קרונות הרכבלית תקועים באוויר ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

עשרות בני אדם תקועים הערב (חמישי) במשך יותר משעתיים בקרוניות הרכבלית בחיפה, בעקבות תקלה טכנית שהשביתה את פעילותה.

הנוסעים נותרו תלויים בגובה רב, בעוד כוחות החירום נערכים לאפשרות של חילוץ מורכב מהקרוניות.

התקלה התרחשה יומיים בלבד לאחר שהרכבלית שבה לפעילות בתום עבודות תחזוקה.

בתחילה הושבתו שני מקטעי הרכבלית, אולם בהמשך הצליחו להחזיר לפעילות את המקטע התחתון. המקטע העליון נותר מושבת, ועשרות נוסעים עדיין ממתינים לחילוץ כשהם תלויים בין שמיים לארץ.

בכבאות והצלה נערכים לביצוע פעולות חילוץ מורכבות, אם לא יתאפשר לחדש את פעילות המקטע העליון.

בעקבות האירוע הוקם בשטח חפ"ק לניהול האירוע ולתיאום בין כלל הכוחות הפועלים בזירה. בחפ"ק משתתפים כוחות כיבוי והצלה, בהם אנשי היחידה המיוחדת "להבה", צוותי מד"א ואנשי יחידת השיטור העירוני "עוז" של עיריית חיפה.

בשלב זה המקטע העליון של הרכבלית עדיין מושבת, ועשרות נוסעים ממשיכים להמתין לחילוצם.