מפלגת ביחד של נפתלי בנט הגישה עם השבעת הכנסת ה-26 את הצעת החוק הראשונה שלה, שמבקשת לשנות את סדרי העדיפויות בתקצוב הממשלתי ולהעביר משאבים ממשקי בית שאינם משתתפים בשירות ובתעסוקה לטובת המשרתים בצה"ל.

החוק הוגש בזמן שיו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו' ח"כ אביגדור ליברמן לא שולל צירוף המפלגות החרדיות לממשלה בראשות גדי איזנקוט לצד דיבורים על פשרה בנושא הגיוס.

הצעת החוק, המכונה "חוק המשרתים", אינה מסתפקת בהענקת הטבות כלכליות לחיילים ולמשרתי מילואים. היא מבקשת לשנות את הקריטריונים לחלוקת כספי המדינה, באופן שעלול לפגוע במנגנוני סבסוד ותמיכה שמהם נהנות כיום גם משפחות חרדיות שאינן עומדות בתנאי השירות והתעסוקה.

על הצעת החוק חתומים כל חברי סיעת ביחד, והיא מבוססת על העיקרון המרכזי שהציגה המפלגה במהלך מערכת הבחירות: שינוי סדרי העדיפויות כך שמשרתי צה"ל יעמדו בראש פירמידת התגמולים.

על פי ההצעה, המדינה תממן לכל משרת מילואים פעיל עד 4,000 שקלים בחודש עבור מעון יום או משפחתון.

בנוסף, משרתי מילואים פעילים יהיו זכאים להנחה של 50% בתשלומי החשמל, המים והארנונה, וכן להנחה בשיעור דומה בתחבורה הציבורית ובאגרות המדינה.

הצעת החוק גם תסמיך את הממשלה להעניק למשרתי מילואים הנחה ברכישת דירה ראשונה.

בתחום ההשכלה הגבוהה מבקשת המפלגה להרחיב את הזכאות למימון שכר לימוד ללוחמים משוחררים באמצעות קרן "ממדים ללימודים". תקופת הזכאות תוארך לחמש שנים, ובמקצועות ההנדסה, הרפואה והאדריכלות לשש שנים, באופן שיאפשר לממש את ההטבה גם לצורך לימודי תואר שני.

חיילים משוחררים שאינם לוחמים יהיו זכאים, לראשונה על פי ההצעה, למימון מחצית משכר הלימוד.

אחד הסעיפים המשמעותיים בהצעה נוגע למקור התקציבי למימון ההטבות. לפי המפלגה, המימון יתבסס על שינוי התבחינים לקבלת תמיכות וסבסוד ממשלתיים, ועל עצירת העברת כספים למשקי בית שאינם משתתפים בשירות ובתעסוקה.

משמעות המהלך היא לא רק הגדלת ההטבות למשרתים, אלא גם צמצום התמיכה הממשלתית במשקי בית שלא יעמדו בקריטריונים החדשים. השינוי עשוי להשפיע במיוחד על משפחות בחברה החרדית, שבה הגברים אינם משרתים בצה"ל וחלקם אינם משתתפים בשוק העבודה.

המהלך מגיע בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד. בגוש המבקש להקים ממשלה בראשות איזנקוט מתנהלים מגעים עם המפלגות החרדיות בניסיון לגבש רוב קואליציוני, בעוד אחת השותפות המרכזיות בגוש מציבה על שולחן הכנסת הצעת חוק שעשויה לפגוע כלכלית בחלק מציבור הבוחרים של אותן מפלגות.

בנט אמר: "העקרונות שלנו ברורים ועל פיהם אנחנו פועלים כבר מהרגע הראשון. הצעת החוק שהגשנו עם השבעת הכנסת מדגישה את כוונותינו: להפוך את הפירמידה, ולהציב את המשרתים בראש סדר העדיפויות הלאומי".

בנט הוסיף: "התגמול שלנו למשרתים בסדיר ובמילואים, הוא מסר ברור עבורם ועבור בני משפחותיהם: אנחנו מחויבים לכם". יו"ר סיעת ביחד, ח"כ איתן גינזבורג, אמר: "התחייבנו כלפי הציבור, וכעת אנחנו מתחילים לקיים ולתקן את המדינה. הכסף עובר למשרתים, ואנחנו מציבים אותם הלכה למעשה בראש פירמידת סדרי העדיפויות של המדינה. ביחד נקדם את הצעת החוק עד שנשיג את התיקון הנדרש".