אסתר גד - אמא טובה | Ester Gad - Good Mom

שירת נשים: הזמרת והיוצרת החרדית אסתר גד, בת 26, משחררת שיר-קליפ חדש בשם "אמא טובה", החמישי מתוך אלבומה "אסתר".

השיר עוסק באתגרים היומיומיים של האימהות ומשלב הומור ומשחקי מילים לצד מסר של עידוד והערכה לאימהות.

בשיר מתארת גד את העייפות המצטברת, הלילות ללא שינה, ערימות הכביסה והניסיון המתמשך לשלב בין הבית, העבודה והמשפחה. לצד התיאורים המשעשעים, היא מבקשת להזכיר לאימהות שגם כשהן מרגישות שאינן מצליחות לעמוד בכל המשימות, הן עדיין אימהות טובות.

גד מספרת כי בתחילה כלל לא התכוונה לפרסם את השיר, שנולד במסגרת תרגיל כתיבה והחזיר אותה לחלק באישיותה שבמשך השנים בחרה להצניע.

"כשכתבתי את 'אמא טובה' לא היה לי שום צד להוציא אותו", סיפרה. לדבריה, השיר החל כתרגיל כתיבת הוקים, שהזכיר לה את הילדה שהייתה, זו שאהבה משחקי מילים והומור.

עם השנים, הסבירה, בחרה להתרחק מהצד הזה באישיותה ולהתייחס לחיים ברצינות רבה יותר. גם ביצירותיה הקודמות העדיפה שירים מרומזים, שנועדו לעורר מחשבה ולהעביר מסרים עמוקים ומתוחכמים.

אלא שתהליך אישי שעברה הוביל אותה לשנות כיוון ולחשוף בפני הקהל צד נוסף שלה. גד הסבירה כי הבחירה לפרסם את השיר נובעת מהרצון להשלים עם כל החלקים באישיותה, לרבות הילדה שאהבה להתבונן בחיים בחיוך ולהשתטות מדי פעם.

לדבריה, באמצעות השיר החדש היא מבקשת לאפשר לקהל להכיר צד שעד כה לא בא לידי ביטוי ביצירתה.

מילות השיר מציגות את שגרת חייה של אם המתמודדת עם מחסור בשינה, מטלות הבית והאחריות הבלתי פוסקת לגידול הילדים. גד מתארת גם את ההתלבטויות המלוות את ההורות: מתי להציב גבולות ומתי לאפשר, כיצד להגן על הילדים ומתי ללמוד לשחרר.

באמצעות קצב מהיר, חריזה ומשחקי מילים, היא מציגה את רצף המשימות היומיומיות של האם, מהשכבת הילדים ועד הדאגה לצורכיהם הרגשיים.

במרכז השיר עומד משחק המילים בין "אמא טובה" ל"אמא טובעת", הממחיש את הפער בין הרצון להיות אם טובה לבין תחושת ההצפה שמלווה לעיתים את חיי האימהות.

לצד ההומור, המסר המרכזי של השיר הוא שגם אם האם לא הספיקה הכול, התעייפה או טעתה, אין בכך כדי להפחית מערכה. בסיום השיר פונה גד לאימהות למשפחות בגדלים שונים, ומבקשת מהן להמשיך לחייך, להביט קדימה ולהעריך את הדרך שהן עושות.