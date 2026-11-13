איתי בן חורין, בעלה של יו"ר ועדת הכספים החדשה של הכנסת, ח"כ לירן אבישר, מאיים להגיש תביעת לשון הרע נגד יו"ר הוועדה לשעבר, חנוך מילביצקי, בעקבות דברים שאמר בריאיון לרדיו "קול חי" בנוגע למיסוי רווחי הבנקים.

באמצעות משרד עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', שיגרה חברת "בן חורין אלכסנדרוביץ' אסטרטגיה ותקשורת" מכתב התראה למילביצקי, ובו דרישה לפרסם התנצלות בתוך 24 שעות ולשלם פיצוי כספי. במכתב הובהר כי אם הדרישות לא ייענו, החברה תשקול נקיטת הליכים משפטיים.

המחלוקת פרצה בעקבות ריאיון שהעניק מילביצקי לרדיו "קול חי". במהלך הריאיון התייחס מילביצקי למהלך שקידמה ועדת הכספים בתקופת כהונתו להטלת מס על רווחי היתר של הבנקים.

לדבריו, המהלך הוביל להעברת שלושה מיליארד שקלים לקופת המדינה בשנת 2026 ולהקצאת 175 מיליון שקלים לקרן סיוע לעסקים שנפגעו בצפון, וזאת למרות לחצים שהפעילו הבנקים.

"הדבר הזה קרה בגלל שוועדת הכספים הייתה נחושה להעביר את החקיקה הזו, למרות לחץ אדיר שהופעל מצד הבנקים, דרך בין היתר המשרד של בעלה של אותה גברת בן חורין", אמר מילביצקי.

בהמשך העלה מילביצקי תהייה באשר להתמודדות עתידית של ועדת הכספים עם סוגיית מיסוי הבנקים, על רקע כניסתה של אבישר לתפקיד יו"ר הוועדה.

במכתב ההתראה דחו עורכי דינו של בן חורין את הדברים וטענו כי מדובר בהאשמות שקריות הפוגעות בשמו הטוב ובמוניטין של החברה. לטענתם, החברה אינה פועלת כחברת לובינג, אינה עוסקת בהפעלת השפעה על חברי כנסת ואינה מטפלת בענייני רגולציה של בנקים.

עוד נטען כי החברה לא עסקה כלל במיסוי רווחי היתר של הבנקים, לא מול לקוחותיה, לא מול עיתונאים ולא מול גורמים אחרים, וכי לא התקיים כל קשר בין בן חורין למילביצקי בנושא.

עורכי הדין טענו כי דבריו של מילביצקי נובעים ממניעים פוליטיים הקשורים להחלפתו בתפקיד יו"ר ועדת הכספים, וכי הם עלולים לפגוע באמון הלקוחות בחברה.

במכתב נדרש מילביצקי לפרסם תיקון והתנצלות באותו כלי תקשורת שבו נאמרו הדברים, בתוך 24 שעות מקבלת ההתראה. בנוסף נדרש לתאם פיצוי כספי שיועבר לתרומה לעמותה לקידום זכויות נשים.

לאחר משלוח המכתב פרסם בן חורין תגובה חריפה ברשתות החברתיות, שבה תקף את מילביצקי והבהיר כי בכוונתו לפנות לבית המשפט אם לא תפורסם התנצלות. "חבר הכנסת לשעבר חנוך מילביצקי שכח שכבר אין לו חסינות ח"כ והרשה לעצמו לשקר בענייני", כתב.

בן חורין דחה את הטענה כי הפעיל לחצים על מילביצקי והבהיר כי אינו לוביסט וכי פעילות מסוג זה אינה חלק מהשירותים שהוא מעניק ללקוחותיו. "הוא טען שהפעלתי עליו 'לחצים אדירים' בנושא הבנקים. שקר מוחלט. לא עסקתי בנושא אפילו לא דקה", כתב.

לדבריו, הוא אינו עוסק זה שנים בענייני רגולציה של בנקים, גם במסגרת עבודתו כיועץ אסטרטגיה ותקשורת, ולא ניהל כל פעילות הקשורה למיסוי רווחי היתר. "זו הולכת להיות תביעת לשון הרע הקלה בהיסטוריה", הצהיר, והוסיף כי בכוונתו לתרום חלק מהכספים שיתקבלו, אם ייפסקו לטובתו, לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

בסיום דבריו התייחס בן חורין גם לקשר שבין עיסוקו המקצועי לבין תפקידה החדש של רעייתו בכנסת. "אף לקוח שבחר לעבוד איתנו לא עשה זאת כי חשב שיום אחד אשתי תיבחר לכנסת", כתב.

הוא הדגיש כי מדובר בשני בני זוג שכל אחד מהם פיתח קריירה עצמאית, והבהיר כי בכוונתם להמשיך בפעילותם תוך הקפדה על כללי המינהל התקין.