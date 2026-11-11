ח"כ דוד פטר דורש בדיקה ערוץ כנסת

חבר הכנסת דוד פטר מהליכוד קרא היום (רביעי) לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת בטרם מינויה הצפוי של חברת הכנסת לירן אבישר בן חורין ממפלגת "ביחד" לראשות ועדת הכספים, בעקבות החשש לניגוד עניינים הנובע מעסקיו של בעלה.

פטר פתח את דבריו בהתייחסות חיובית לאבישר בן חורין ולניסיונה המקצועי, אך הבהיר כי לדעתו יש לבחון את הסוגיה המשפטית לפני כניסתה לתפקיד.

בהמשך התייחס להסדר ניגוד העניינים שעליו חתמה בעבר וקרא לקבל את עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת. הוא הזהיר כי קידום המינוי ללא בחינה משפטית עלול ליצור קושי: "כי אחרת חס ושלום תצא תקלה תחת ידינו, ואי אפשר להתקדם בצורה הזאת".

במקביל, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, בבקשה לבחון מראש חששות לניגוד עניינים של אבישר בן חורין.

עו"ד תומר נאור, סמנכ"ל משפט ואסטרטגיה בתנועה לאיכות השלטון: "ועדת הכספים היא אחת הוועדות המרכזיות בכנסת, וההחלטות שלה משפיעות על כל המשק. אין בפנייה שלנו קביעה שקיים ניגוד עניינים, אבל כשמדובר בתפקיד כזה, חשוב לבדוק את הזיקות ולהסדיר אותן מראש, ולו למען הנראות וחיזוק אמון הציבור, ובדרך הזאת הוועדה תוכל לעבוד מהיום הראשון, והציבור יוכל לסמוך על כך שההחלטות מתקבלות רק משיקולים ענייניים".

כבר אתמול, עם פרסום ההסכמות בין ראשי מפלגות האופוזיציה על חלוקת תפקידי המפתח בכנסת ה-26, עורר מינויה המיועד של אבישר בן חורין לראשות ועדת הכספים ביקורת ושאלות בנוגע לניגודי עניינים אפשריים.

המינוי עורר ביקורת הן בשל היעדר ניסיונה הפרלמנטרי והן בשל עיסוקיו של בעלה, איתי בן חורין, המחזיק ב-50% ממשרד הייעוץ והתקשורת "בן חורין אלכסנדרוביץ'", העוסק ביחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים וקמפיינים.

העיתונאי שלמה טייטלבאום מ"כלכליסט" הצביע על שורת תחומים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בשל לקוחות המשרד. בין היתר ציין טייטלבאום את בנק מזרחי, אלטשולר שחם וחברת כאל בתחום הפיננסים, את חברת שטראוס בתחום המזון, את סולאראדג' בתחום האנרגיה ואת חברת אשטרום בתחום הנדל"ן.

מדובר בתחומים הנוגעים לסוגיות כלכליות שעשויות להגיע לדיונים בוועדת הכספים, ובהן רגולציה פיננסית, יוקר המחיה, אנרגיה ונדל"ן.

טייטלבאום הבהיר כי חברי הכנסת אינם מחויבים בחוק לערוך הסדר ניגוד עניינים, אך כללי האתיקה של הכנסת אוסרים עליהם להעדיף עניין אישי ומחייבים גילוי נאות במקרים המתאימים. במקרים מסוימים חברי כנסת אף נמנעים מהצבעה בשל עניין אישי.

עוד ציין כי בתקופת כהונתה של אבישר בן חורין כמנכ"לית משרד התקשורת, בעלה ויתר על לקוחות מתחום התקשורת, והיא התחייבה שלא לעסוק בנושאים הנוגעים ללקוחות מהותיים של משרדו.