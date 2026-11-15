הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח בסוף השבוע, בטורו בעיתון "ישראל היום", ביקורת חריפה על תאגיד השידור הציבורי, מערכת אכיפת החוק ובית המשפט, בטענה כי מוסדות שאמורים לשרת את כלל הציבור פועלים בפועל באופן המיטיב עם מחנה פוליטי אחד.

סגל פתח את טורו בתיאור מציאות שהתקיימה בארצות הברית במאה ה-19, כאשר שירותי כיבוי האש הושפעו משיקולים פוליטיים והעדיפו אזרחים המזוהים עם המפלגה השלטת. לדבריו, אף שכיום התנהלות כזו נתפסת כדוגמה להשחתת השירות הציבורי, תופעות דומות מתקיימות גם בישראל.

כדי לבסס את טענתו הצביע סגל על שני אירועים מהשבוע האחרון: הקלטה של ראש אגף המודיעין והחקירות במשטרה, בועז בלט, והתפטרותה של מגישת תאגיד השידור הציבורי איילה חסון.

בהתייחסו להקלטה של בלט, טען סגל כי הדברים שנשמעו בה מעידים לכאורה על שימוש פסול בחקירות לצורך הפעלת לחצים. לדבריו, מההקלטה עולה כי תיקים עשויים להישמר ללא טיפול ולהיפתח מחדש בהתאם לשיקולים שאינם מקצועיים.

במקביל התייחס סגל להתפטרותה של חסון, שלדבריו נדרשה להתנצל שוב ושוב בשידור על דברים שאמרה מחוץ למסגרת עבודתה בתאגיד. הוא הציג את המקרה כביטוי נוסף להטיה פוליטית במערכת השידור הציבורית.

סגל הזכיר אירוע נוסף שהתרחש במהלך משדר הבחירות של התאגיד, שבו השתתפו תומכי אופוזיציה בלבד. במהלך השידור נשמע מתרגם לשפת הסימנים פונה לעמיתתו, מבלי שידע כי דבריו נקלטים בשידור, ושואל: "לא מוזר שכל הערב אין פה אף נציג לימין?".

סגל טען כי האירוע ממחיש את חוסר האיזון בשידורי התאגיד, והוסיף בביקורת עוקצנית כי מפתיע שהנהלת התאגיד לא נקטה צעדים גם נגד המתרגם.

"האם צופי התאגיד מצד שמאל אינם מובכים מהעובדה שמיליארד שקלים בשנה מכספי כולנו נשפכים רק על ראשם?", שאל.

בהמשך טורו התייחס סגל לטענה שגם פוליטיקאים מפנים משאבים ציבוריים לטובת קהל בוחריהם, והזכיר כדוגמאות את ההשקעות של השר בצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון ואת הסובסידיות המוענקות לציבור החרדי.

אלא שלדבריו, קיים הבדל מהותי בין החלטות של נבחרי ציבור לבין פעילותם של מוסדות שאמורים להיות עצמאיים ונטולי פניות. סגל הסביר כי פוליטיקאים מציגים לבוחרים את סדרי העדיפויות שלהם ועומדים לבחירה מחודשת, בעוד גופים דוגמת התאגיד ומערכת אכיפת החוק מציגים את עצמם כמקצועיים וא-פוליטיים.

עוד טען כי בעוד הציבור יכול להחליף את נבחריו, בית המשפט מונע התערבות פוליטית במוסדות הללו ובכך, לשיטתו, מאפשר את המשך ההטיה. סגל תקף גם את בית המשפט עצמו וטען כי אף הוא מעניק את שירותיו בעיקר לצד אחד של המפה הפוליטית.

לדבריו, ההגנה המשפטית שניתנה לתאגיד ולמשרד המשפטים אפשרה להם להמשיך לפעול באופן מפלה כלפי חלקים נרחבים בציבור, תוך הצגת פעילותם כשירות ציבורי שוויוני.

בסיום טורו טען סגל כי התפטרותה של חסון אינה רק אירוע תקשורתי נקודתי, אלא מקרה המעורר שאלות רחבות יותר על התנהלותם של מוסדות ציבוריים בישראל.

סגל סיכם כי ההגנה שמעניק בית המשפט למוסדות הללו היא "הגנה מופקרת", שלטענתו מאפשרת להם "להמשיך להפלות באופן בוטה קבוצות ענק בציבור, בעודם משתמשים בציניות במונח 'השירות הציבורי'".