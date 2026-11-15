נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הפך לסב לנכד נוסף, שלפי תחקיר שפורסם ברוסיה נשמר דבר לידתו הרחק מעיני הציבור במשך יותר משנה.

אלא שפרט אחד בסיפור המשפחתי מעורר עניין מיוחד: אביו של התינוק נושא את שם המשפחה זלנסקי, בדיוק כמו נשיא אוקראינה, שעמו מנהל פוטין מלחמה ממושכת.

את הפרטים חשף אתר החדשות הרוסי העצמאי Agentsvo, שדיווח כי קתרינה טיחונובה, בתו השנייה של פוטין, ילדה ב-15 באוגוסט 2025 בן בשם אדריאן.

אביו של התינוק הוא איגור זלנסקי, בן 57, רקדן בלט ומנהל אמנותי שבעבר עמד בראש הבלט הממלכתי של בוואריה שבגרמניה. למרות השם הזהה, אין קשר משפחתי בינו לבין נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

על פי התחקיר, לידתו של אדריאן נרשמה באופן רשמי רק 11 חודשים לאחר שהגיע לעולם, אף שהחוק ברוסיה מחייב רישום של תינוקות בתוך חודש ממועד הלידה. במסמכי הרישום מופיע התינוק בשם אדריאן טיחונוב, ולא בשם המשפחה של אביו.

הבחירה בולטת במיוחד על רקע פרט נוסף שנחשף בתחקיר: בתם הבכורה של בני הזוג, אלזה בת השמונה, נרשמה עם לידתה בשם זלנסקאיה, הצורה הנשית של זלנסקי. לפי הדיווח, בהמשך החלה ככל הנראה להשתמש בשם טיחונובה.

טיחונובה, בת 40, הייתה בעבר רקדנית וכיום נחשבת לדמות בכירה בעולם הטכנולוגיה הרוסי. על פי דיווחים, היא מעורבת בפרויקטים בתחום הבינה המלאכותית ובפעילות טכנולוגית הקשורה להתמודדות רוסיה עם הסנקציות הבינלאומיות.