נשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפוי להיפגש היום (שלישי) במוסקבה עם השליח האמריקני סטיב ויטקוף, במסגרת מאמצים להנעת תהליך שלום שיביא לסיום המלחמה המתמשכת באוקראינה.

לפי הודעת הבית הלבן, קיימת "אופטימיות רבה" באשר לסיכוי להגיע להסכם, על רקע טיוטת מתווה שלום בתמיכת ארה"ב. גם יועצו של הנשיא דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, ישתתף בפגישה.

הפסגה תתקיים לאחר יומיים של שיחות מדיניות שנערכו בפלורידה, בהשתתפות נציגים אמריקנים ואוקראינים. במהלך השיחות נדונה הטיוטה האמריקנית, אשר נתפסת בקרב חלק מהמעורבים ככזו המשרתת בעיקר את מוסקבה.

נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי "ישנן סוגיות קשות שעדיין יש לפתור". בין הסוגיות המרכזיות עומדת שאלת הריבונות והשטחים שבשליטת אוקראינה במזרח המדינה, שלפי דרישת הקרמלין אמורים לעבור לידי רוסיה - דבר שקייב שוללת בתוקף.

זלנסקי, שביקר בפריז ונפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרון, הדגיש כי "הסוגיה הטריטוריאלית היא המרכיב הקשה ביותר", והבהיר כי עמדת קייב כוללת שמירה על ריבונותה וערבויות ביטחוניות ברורות. מקרון עצמו הבהיר כי "אין תוכנית שלום סופית", וכי כל הצעה תדרוש הסכמה של אוקראינה ומדינות אירופה.

טיוטת תוכנית השלום שגובשה בחודש שעבר עוררה התנגדות באוקראינה ובאירופה, בשל נטייתה לדרישות הקרמלין. בין היתר, היא כללה סעיפים על השקעת כספים מנכסים רוסיים מוקפאים והסדרת גישת אוקראינה לשוק האירופי.

שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הזהירה כי "כל הלחץ מופעל על הצד החלש", והביעה חשש כי אוקראינה תיאלץ להתפשר - תרחיש שלדבריה אינו משרת איש.

במקביל, רוסיה טענה כי כבשה את הערים פוקרובסק (קרסנוארמייסק) ווובצ'נסק במזרח אוקראינה, אך גורמים בקייב לא אישרו את הדיווחים.