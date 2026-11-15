שישה חשודים חצו הלילה (ראשון) את הגבול מירדן לישראל באמצעות סירות גומי בים המלח, ונעצרו על ידי כוחות צה"ל לאחר שהגיעו לחוף באזור היישוב אבנת.

במהלך פעילות הכוחות במרחב זוהו ששת החשודים כשהם יורדים מסירת גומי בחוף ים המלח ומתחילים להתקדם ברגל לכיוון מערב, לתוך שטח ישראל.

בעקבות הזיהוי פתחו לוחמי צה"ל בסריקות באזור, שבסיומן אותרו כל ששת החשודים ונעצרו.

על פי ההערכה הראשונית, לא מדובר בניסיון חדירה על רקע ביטחוני, אלא במהגרי עבודה שביקשו להיכנס לישראל שלא כחוק דרך הגבול הירדני.

נסיבות האירוע נבדקות.