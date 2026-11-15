תחקיר ה"ניו יורק טיימס" חושף כי המוסד חטף שני גנרלים איראנים בטורקיה ובסוריה בניסיון להשיג מידע על גורלו של רון ארד. אחד מהם נהרג לאחר חקירתו, והשני שוחרר ללא מידע חדש.

לפי התחקיר, שני המבצעים התרחשו בהפרש של כ-15 שנה, בטורקיה ובסוריה. בשני המקרים ביקשו אנשי המודיעין הישראלי לברר אם הקצינים האיראנים מחזיקים במידע על גורלו של ארד, אך החקירות לא הניבו את התשובות המבוקשות.

המקרה הראשון התרחש בדצמבר 2006, כאשר הגנרל עלי-רזא עסגרי, ששימש בעבר סגן שר ההגנה האיראני והיה בעל קשרים עם בכירים בחיזבאללה, הגיע לאיסטנבול ונעלם ממלונו.

במשך שנים נותר גורלו בגדר תעלומה. כעת חושף העיתון, על סמך עדויות של בכירים אמריקנים לשעבר, כי אנשי המוסד חטפו אותו וחקרו אותו במשך שבועות בניסיון לברר אם היה מעורב בהיעלמות רון ארד.

החקירה לא העלתה מידע שקשר את עסגרי לפרשה. לפי שלושה בכירים אמריקנים לשעבר, אנשי המוסד הרגו אותו לאחר מכן.

אחד המקורות סיפר כי הגנרל נחקר על סיפון כלי שיט, וכי גופתו הושלכה לים השחור. ישראל לא אישרה את הפרטים.

מבצע החטיפה השני התרחש בספטמבר 2021 בדמשק, בירת סוריה. על פי התחקיר, אנשי מודיעין ישראלים התחזו למובילים והצליחו להיכנס לאזור הדיפלומטי המאובטח בעיר, שבו התגורר הגנרל האיראני עבדאללה סאברי, איש משמרות המהפכה שפעל בעבר בלבנון.

כאשר סאברי יצא לריצת בוקר, התנפלו עליו אנשי המבצע, סיממו אותו והכניסו אותו לארגז קרטון גדול המשמש להובלת מקררים. משם הועבר ברכב מסחרי לישראל.

לפי גורמים איראניים, החוקרים הישראלים התמקדו בשאלה אחת בלבד: מה הוא יודע על רון ארד?

גם החקירה הזאת הסתיימה ללא פריצת דרך. לאחר חקירה ממושכת שוחרר סאברי ברחוב ביוהנסבורג שבדרום אפריקה.

התחקיר מעלה כי לאורך השנים הצטברו במערכת הביטחון הישראלית הערכות מודיעיניות שלפיהן רון ארד כלל לא הועבר לאיראן.

ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין סיפר לעיתון כי בדיקה מקיפה שנערכה בשנת 2006 העלתה שהמידע שעליו התבססה ההנחה שארד הועבר לאיראן היה שגוי או בלתי מהימן.

גם בדיקה שערך בהמשך אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת השבויים והנעדרים בצה"ל, הגיעה למסקנה כי ארד ככל הנראה מת בשנת 1988 בכפר נבי שית שבלבנון.

למרות הממצאים הללו, נמשכו המאמצים המודיעיניים מול איראן, לרבות מבצעי החטיפה שנחשפו בתחקיר.

לפי העיתון, בשנים האחרונות התחזקה בקרב גורמים ישראליים ההערכה כי המפתח לפענוח גורלו של ארד נמצא בלבנון ולא באיראן.