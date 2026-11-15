יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט הבהיר לשותפיו בגוש בשיחות סגורות כי לנוכח המצב הפוליטי שנוצר, יש לבחון ברצינות את האפשרות להקמת ממשלת אחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר גדי איזנקוט יכהן ראשון בראשות הממשלה, כך דווח בחדשות 12.

לפי הדיווח, בנט סבור כי האפשרות להקים ממשלה רחבה בשיתוף הליכוד מחייבת בחינה מעמיקה יותר מזו שנעשתה עד כה. עמדתו שונה מזו של שותפיו בגוש, המבקשים להרחיק את נתניהו מהזירה הפוליטית.

עם זאת, בנט אינו מתכוון להצטרף לבדו לממשלה בראשות נתניהו. במקביל, הוא אינו מתכוון למנוע מאיזנקוט להקים ממשלה, אם יצליח לגבש רוב שיאפשר הקמת קואליציה יציבה.

הערב (ראשון) נפגשו נציגי הליכוד, מפלגת "ישר" ונציג מטעמו של נפתלי בנט. בפגישה השתתפו מטעם הליכוד יו"ר הסיעה, חבר הכנסת אופיר כץ, ועורך הדין מיכאל ראבילו. את מפלגת "ישר" ייצגו יואב הורוביץ וחבר הכנסת חילי טרופר. לשיחות הצטרף גם שלום שלמה, כנציג "ביחד".

בתום המפגש פרסמו מפלגות הליכוד ו"ישר" הודעה משותפת בה צוין כי "הפגישה התקיימה באווירה עניינית וסוכם כי השיח בין הצדדים יימשך".