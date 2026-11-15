ח״כ איתמר איתם

יו"ר סיעת הציונות הדתית, ח"כ איתמר איתם, הצטרף לאוהל האחדות שהקים ח"כ אלישע מדן בכניסה לכנסת, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר ישר גדי איזנקוט, לפתוח במשא ומתן להקמת ממשלת אחדות.

בראיון לערוץ 7 מהאוהל הבוקר (ראשון), הסביר איתם כי המציאות הפוליטית, שבה אף אחד מהגושים לא הצליח להשיג הכרעה, מחייבת את הצדדים לחפש פתרון משותף.

לדבריו, הקמת ממשלת מיעוט או יציאה למערכת בחירות נוספת אינן פתרונות ראויים למצב שנוצר: "ממשלת מיעוט שמתבססת על מפלגות ערביות לאומניות שחותרות תחת החזון הציוני, זה אסון. גם הליכה לבחירות חדשות זה רע מאוד. אנחנו חושבים שבעת הזו צריך להיענות לקריאה הרחבה של הציבור, ולשבת ולשתף פעולה".

בהתייחס לשמו של האוהל, "שטחי הכינוס", סיפר איתם על השיחה שקיים עם מדן ועל הניסיון הצבאי המשותף של השניים: "אני ואלישע אתמול דיברנו קצת על חוויות הקרב שלנו. יצאנו משטחי הכינוס, ידענו לעשות את זה ביחד, נדע לחזור לשטחי הכינוס ולשתף פעולה גם במישור הפוליטי".

כשנשאל אילו ויתורים תהיה מוכנה מפלגת הציונות הדתית לעשות כדי לאפשר הקמת ממשלת אחדות, הבהיר כי כל הצדדים יידרשו להתפשר: "לאחדות יהיו מחירים, יהיו פשרות, יהיו ויתורים. אנשים יצטרכו לרדת מהעצים ומהסולמות שהם טיפסו עליהם. אנחנו ננהל את המשא ומתן בנפש חפצה".

בהמשך פנה ישירות לנתניהו ולאיזנקוט וקרא להם להיפגש: "אני קורא לגדי איזנקוט ולראש הממשלה נתניהו, ברוח הדברים שאתמול קרא ראש הממשלה לאחדות, לשבת ביחד, ללבן את הדברים ולהגיע להסכמות. פה כנראה לא נעשה את המשא ומתן הזה, זה אפשרי".

בתשובה לטענה כי הקריאה של נתניהו לאחדות נובעת מכך שלגוש הימין אין רוב להקמת ממשלה, השיב איתם כי גם גוש האופוזיציה לא השיג הכרעה: "במציאות, יכול להיות שהיינו רוצים הכרעה, יכול להיות שהם היו רוצים הכרעה, אני מדבר על גוש האופוזיציה. זה לא המצב. אין הכרעה, לא לנו ולא להם".

לדבריו, "הציבור אומר לנו מפורשות: לכו לאחדות. זה צו השעה, זה מה שהציבור אומר לנו, ואני מציע להקשיב לזה, להוריד את ההגנות, להוריד את חוסר האמון, להוריד את החרמות".

כשנשאל אם הוא ומדן יהיו מוכנים להצטרף לממשלה בראשות איזנקוט גם ללא הסכמה רחבה בין המפלגות, שלל איתם את האפשרות: "לא, זה לא רציני. לא יהיו פה גניבות של עריקים. יש ציבור שאנחנו נציגיו, ופה צריך לשבת כנציגי המפלגות בכנסת, להגיע להסכמות ולמצוא פתרונות".

בסיום הראיון הזמין איתם את הציבור להגיע לאוהל האחדות ולהשתתף בהתכנסות המתוכננת לשעות הערב. כשנשאל אם גם חברי כנסת מגוש האופוזיציה צפויים להגיע לאוהל, השיב בביטחון: "אני בטוח שהם גם יבואו".