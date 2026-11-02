ישראל העבירה בימים האחרונים מסר לממשלת לבנון, באמצעות תיווך אמריקני, ובו דרישה שצבא לבנון יתפרס מחדש ויקים מחסומים באזורים שבהם מתגוררים פעילי חיזבאללה.

על פי הדיווח הערב (שני) בכאן חדשות, הדרישה הועברה על רקע החשש בישראל כי חיזבאללה יפתח חזית נוספת במקרה שהמערכה מול איראן תתחדש, בעקבות לחץ כבד מצד טהראן.

בישראל אף הזהירו את הממשלה בביירות כי אם חיזבאללה יצטרף למערכה, הלחימה בשטח לבנון תתחדש, למרות השיחות הישירות המתקיימות בחודשים האחרונים בין שתי המדינות.

במקביל למגעים המדיניים, חיל האוויר הגביר בשלושת השבועות האחרונים את התקיפות נגד תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון, בעיקר בשטחים פתוחים שאליהם טרם הגיע צבא לבנון.

על פי הדיווח, פריסת הצבא הלבנוני באזורים אלה מתעכבת בשל מחסור בכוח אדם, במוטיבציה וייתכן שגם ביכולת מבצעית.

לצד הדרישה מצבא לבנון לפעול בשטח, ישראל ממשיכה לפגוע בתשתיות חיזבאללה כחלק מההיערכות לאפשרות של חידוש המערכה מול איראן.

בתוך כך, בלבנון גובר החשש מפני מלחמה נוספת. בעיתון הסעודי א-שרק אל-אווסט דווח כי החשש מחידוש הלחימה כבר משפיע על תושבי הדאחיה בביירות. חלק מהמשפחות שעזבו את האזור נמנעות מלחזור לבתיהן, ואחרות מחזיקות דירות חלופיות למקרה שייאלצו להתפנות שוב.

גם בדרום לבנון נערכים תושבים לאפשרות של הסלמה, כאשר חלקם מעדיפים לעבור לאזורים בצפון המדינה, הרחק ממוקדי התקיפות האפשריים.