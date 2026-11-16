צה"ל אישר הבוקר (שני) כי חיל האוויר תקף במהלך הלילה משלוח אמצעי לחימה במרחב ג'נתא שבגבול סוריה ולבנון, שיועד לארגון הטרור חיזבאללה.

האישור הרשמי מגיע לאחר דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית חריגה באזור הבקאע, סמוך לגבול סוריה, לאחר תקופה ממושכת שבה לא דווח על תקיפות באזור זה.

על פי הודעת צה"ל, אמצעי הלחימה שהותקפו נועדו לחזק את יכולותיו המבצעיות של חיזבאללה ולאפשר לארגון להוציא לפועל מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל.

בצה"ל ציינו כי המשלוח הועבר דרך מרחב ג'נתא, ששימש בעבר נתיב להעברת אמצעי לחימה רבים לידי ארגון הטרור.

עוד נמסר כי חיזבאללה ממשיך לנצל אזורים שונים בלבנון לצורך פעילות טרור, הברחות אמצעי לחימה ותנועת מחבלים, בניגוד להבנות הקיימות.

התקיפה מגיעה על רקע הדיווחים האחרונים על מאמצי חיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות, בין היתר באמצעות הברחות נשק דרך סוריה והרחבת ייצור אמצעי הלחימה בשטח לבנון.

בהודעתו הדגיש צה"ל כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות הביטחון, וכי ימשיך לפעול להסרת איומים בהתאם להבנות ולהסכם הפסקת האש.