‏המינוי אושר ובקואליציה זועמים: "כל היועמ"שים היו מתנפלים"

ועדת הכספים הזמנית של הכנסת אישרה הבוקר (שני), בכפוף לרביזיה, את מינויה של ח"כ לירן אבישר בן חורין ממפלגת "ביחד" ליו"ר הוועדה, בהתאם להמלצת הוועדה המסדרת.

המינוי אושר לאחר דיון סוער, שבמהלכו דרשו חברי כנסת לקבל חוות דעת משפטית כתובה בנוגע לחשש לניגוד עניינים, בשל פעילותו העסקית של בעלה, איתי בן חורין, המחזיק במחצית ממשרד הייעוץ והתקשורת "בן חורין אלכסנדרוביץ'".

ח"כ דוד פטר דרש להציג לחברי הוועדה את מלוא המידע על ניגודי העניינים האפשריים לפני ההצבעה. "הבנו שיהיה הסדר ניגוד עניינים, לא קיבלנו אותו, לא שמענו מה הוא מכיל. לא קיבלנו חוות דעת משפטית כתובה, לא קיבלנו העתק של הגילוי הנאות", אמר.

ח"כ חנמאל דורפמן הצטרף לביקורת וטען כי היקף לקוחותיו של המשרד שבבעלות חלקית של בעלה עלול להקשות על פעילות הוועדה. "אין מחלוקת שיש ניגודי עניינים, יש לי 2 בעיות עם הניגודי עניינים, אחד זה כמות הלקוחות, הרבה מאוד חברות, חצי מהמשק", אמר.

לדבריו, הוועדה תידרש לעסוק בסוגיות כלכליות רחבות, ובהן מיסוי הבנקים והשלכות הסיוע האמריקני. הוא הוסיף כי קיים קושי גם בכך שרשימת לקוחות המשרד אינה ידועה במלואה לציבור. "אם הימין היה מביא מינוי כזה, כל היועמ"שים היו מתנפלים עליו", טען.

ח"כ ינון אזולאי ביקש לזמן לוועדה את היועצת המשפטית לכנסת כדי שתציג את עמדתה. לדבריו, כאשר מתעורר חשש לניגוד עניינים, ראוי שחבר כנסת אחר ינהל את הדיון הרלוונטי.

ח"כ יעקב אשר הצטרף לדרישה לשקיפות ואמר: "אני חושב שצריך פה שקיפות, זה טוב לכולנו, בלי קשר לפוזיציה". אשר הזכיר את יו"ר ועדת הכספים לשעבר משה גפני ואמר כי לאורך שנות כהונתו פעל למען כלל הציבור. "תלמדו מהרב גפני, הוא דאג לציבור החרדי אבל דאג לכולם, לכלל הציבורים במדינה", אמר.

ח"כ אלמוג כהן הביע אף הוא חשש מפני קשרים עסקיים עתידיים של משרד יחסי הציבור, וביקש לשמוע כיצד יתמודד הייעוץ המשפטי עם מצב שבו לקוחות חדשים יצטרפו למשרד במהלך כהונתה של אבישר בן חורין.

ח"כ יוסף טייב הדגיש כי גם החלפת יו"ר הוועדה בדיונים מסוימים אינה בהכרח מספקת, משום שליושב ראש יש סמכות לקבוע את סדר היום ולעכב דיונים. "ראוי שנקבל בכתב חוו"ד של היועצת המשפטית של הכנסת, ועד אז נמנע מהצבעה", אמר.

מנגד, ח"כ איתן גינזבורג דחה את הטענות ואמר: "אני לא חושב שיש פה ניגוד עניינים, יש גם עניינים דומים בוועדת חינוך, ובהרבה מאוד ועדות, אפשר לטעון את זה לגבי כל אחד מחברי הכנסת, מה שהם עשו או לא עשו".

היועצת המשפטית של ועדת הכספים, עו"ד שלומית ארליך, הבהירה כי בניגוד לממשלה, בכנסת לא נערכים הסדרי ניגוד עניינים באותה מתכונת, אך חברי הכנסת כפופים לכללי האתיקה ולחובות מוגברות בכל הנוגע לניגודי עניינים ולמראית עין של ניגוד עניינים.

לדבריה, "אנחנו בוועדת כספים זמנית, ככל שיגיע נושא שעלול להתעורר בו אחד מאלה, היו"ר תצטרך להעמיד את הדברים מול הייעוץ המשפטי ולהחיל על עצמה את המגבלות כתוצאה מכך".

ארליך הוסיפה כי ועדת האתיקה אינה פעילה כעת, וכי לבקשת חברי הכנסת תגיע היועצת המשפטית לכנסת לוועדה בהזדמנות הראשונה כדי להציג את עמדתה. "החובה בסופו של דבר על חבר הכנסת להימנע מניגוד עניינים, ברגע שיש חשש תביא יו"ר הוועדה את הדברים בפנינו", הבהירה.

יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ רועי פולקמן, הביע תמיכה במינוי ושיבח את ניסיונה המקצועי של אבישר בן חורין. "זו ועדה קריטית, לכן אין לנו זמן לבזבז, אפשר להתווכח על הרבה דברים אבל יש מדינה לנהל", אמר.

פולקמן הוסיף כי הוא מכיר את אבישר בן חורין שנים רבות וכי התרשם מעבודתה כמנכ"לית משרד התקשורת. לדבריו, היכרותה עם המערכות הציבוריות וניסיונה הניהולי הופכים אותה למתאימה לתפקיד.

כפי שפורסם בשבוע שעבר, איתי בן חורין מחזיק במחצית ממשרד הייעוץ והתקשורת "בן חורין אלכסנדרוביץ'", המספק שירותי יחסי ציבור, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים לחברות במשק.

העיתונאי שלמה טייטלבאום מ"כלכליסט" הצביע על שורת לקוחות של המשרד הפועלים בתחומים הנוגעים לעבודתה של ועדת הכספים, ובהם בנק מזרחי, אלטשולר שחם וחברת כאל בתחום הפיננסים, שטראוס בתחום המזון, סולאראדג' בתחום האנרגיה ואשטרום בתחום הנדל"ן.

החשש שהועלה הוא כי במסגרת תפקידה תידרש אבישר בן חורין לעסוק בהחלטות ובחקיקה שעשויות להשפיע על חברות המקבלות שירותים מהמשרד שבבעלות חלקית של בעלה.

טייטלבאום ציין כי החוק אינו מחייב חברי כנסת לערוך הסדר ניגוד עניינים, אך כללי האתיקה מחייבים אותם להימנע מהעדפת עניין אישי ולמסור גילוי נאות במקרים המתאימים.

לדבריו, כאשר כיהנה אבישר בן חורין כמנכ"לית משרד התקשורת, בעלה ויתר על לקוחות מתחום התקשורת, והיא התחייבה שלא לעסוק בנושאים הנוגעים ללקוחות מהותיים של משרדו.