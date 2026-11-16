מדען פורנזי שבחן במשך שנה את תיק הנתיחה של עבריין המין ג'פרי אפשטיין טוען כי הפגיעות שנמצאו בגופתו מצביעות על כך שנרצח בחניקה, ולא מת בהתאבדות כפי שקבעו הרשויות בארצות הברית, כך דווח היום (שני) בתחקיר של העיתון "ניו יורק טיימס".

ד"ר מייקל פרימן, מדען המתמחה בבחינת הטיות וטעויות בחקירות מוות, קיבל בנובמבר אשתקד גישה לתיק הנתיחה המלא מאחיו של אפשטיין, מארק, ובחן את התמונות והממצאים הרפואיים.

לדבריו, כבר כאשר ראה לראשונה תמונה מהנתיחה, הבחין בסימן חריג בצווארו של אפשטיין, שלא התאים בעיניו לסימן האופייני לתלייה.

על פי התחקיר, פרימן מצא כי הסימן שהותירה הרצועה על צווארו של אפשטיין לא היה חלק ואחיד ולא נטה כלפי מעלה כפי שמצופה במקרים אופייניים של תלייה.

במקום זאת, לדבריו, הסימן היה עמוק, לא סדיר והתפצל בצורת האות Y באחד מצדדי הצוואר.

פרימן טוען כי פגיעות נוספות שנמצאו בגופה עשויות להעיד על מאבק פיזי שקדם למוות, בניגוד לממצאי הבוחנת הרפואית שביצעה את הנתיחה.

בין הממצאים שעליהם הצביע היו סימנים שלדעתו נגרמו מציפורניים מעל קו הרצועה בצוואר, שפשוף בבסיס הצוואר ודימום עמוק וטרי בשריר הכתף השמאלית.

כדי לבחון את נסיבות המוות, השתמש פרימן בתיאור שמסר עובד הכלא שמצא את גופתו של אפשטיין, ולפיו חלקו האחורי של גופו היה מורם מעט מהרצפה.

באמצעות הנתונים הללו, מבנה גופו של אפשטיין ותמונות הנתיחה, יצר פרימן שחזורים ממוחשבים תלת-ממדיים של התלייה. מסקנתו היא כי חניקה מאחור בידי אדם אחר מספקת הסבר סביר יותר לפגיעות שנמצאו בגופה.

בתחקיר הניו יורק טיימס מתוארים גם קשיים משמעותיים שעמדו בפני הבוחנת הרפואית שניתחה את גופתו של אפשטיין לאחר שנמצא מת במתקן המעצר הפדרלי בניו יורק בשנת 2019.

לא היו תמונות של אפשטיין כשהוא תלוי או כשרצועת הבד כרוכה סביב צווארו. פיסת הבד שנשלחה לבדיקה הרפואית לא הייתה זו ששימשה בפועל כלולאת התלייה.

בנוסף, עובד הכלא שמצא את הגופה סירב בתחילה לשוחח עם הרשויות, ומסר את גרסתו לחוקרים רק כעבור שנתיים. הבוחנת הרפואית גם לא הורשתה לבדוק בעצמה את תא המעצר.

פרימן מתח ביקורת על כך שהחוקרים לא בדקו את ציפורניו של אפשטיין בחיפוש אחר DNA, בדיקה שלדעתו הייתה עשויה לסייע בבירור האפשרות למאבק.

למרות הטענות החדשות, הבוחנת הרפואית שביצעה את הנתיחה, ד"ר קריסטין רומן, הביעה בפני חוקרים פדרליים ביטחון מלא במסקנת ההתאבדות.

לדבריה, לא נמצאו סימני מאבק, חבורות או שאריות חומר מתחת לציפורניו של אפשטיין. היא תיארה את הגופה כנקייה מפגיעות המעידות על מאבק, והבהירה כי הממצאים אינם נראים לה כתוצאה של חניקה בידי אדם אחר.

משרד הבוחן הרפואי של ניו יורק מסר השבוע לניו יורק טיימס כי הוא עומד מאחורי הקביעה שאפשטיין מת בהתאבדות.

גם מומחים לרפואה משפטית שנחשפו לחלק מתמונות הנתיחה הסכימו כי הסימן בצווארו של אפשטיין חריג ביחס לתלייה טיפוסית, אך חלקם הבהירו כי הוא עדיין עשוי להתיישב עם התאבדות.