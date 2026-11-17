סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, הבהיר כי הוא תומך באופן מלא במדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ בנוגע למלחמה נגד איראן, ודחה את הטענות לחילוקי דעות ביניהם לאחר הביקורת שהשמיע על השלכותיה הפוליטיות של המלחמה על המפלגה הרפובליקנית.

בריאיון ברשת פוקס ניוז ששודר הלילה (שלישי) התייחס ואנס לדיווחים על מתיחות בממשל, על רקע דבריו שקשרו בין המלחמה לבין תבוסת הרפובליקנים בבחירות האמצע שנערכו לפני שבועיים.

"לא, אין שום פערים בינינו. נשיא ארצות הברית הוא זה שמקבל את ההחלטות. כמובן, בתוך הממשל אנחנו מקיימים דיונים וויכוחים על הדרך שבה צריך לפעול", הדגיש ואנס, והוסיף: "כשהנשיא מקבל החלטה, מגיע לו שיהיה לו צוות שרים שיסייע ליישם אותה. ואני חושב שאין שום פער בין הנשיא לבין אף אחד מהבכירים האחרים בממשל".

ואנס התייחס גם לביקורת על מעורבותו בגיבוש מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שבסופו של דבר לא הוביל להסכם יציב וארוך טווח. לטענתו, מבקריו מכוונים את חיצי הביקורת כלפיו משום שאינם מעזים להתעמת ישירות עם טראמפ.

"אלה אנשים שרוצים לבקר את נשיא ארצות הברית, אבל למען האמת אין להם אומץ לבקר את הנשיא, אז הם מבקרים את סגן הנשיא. וזה חלק מהתפקיד שקיבלתי על עצמי. אני שמח לשמש כמגן שסופג את האש עבור נשיא ארצות הברית", אמר ואנס.

בהתייחסו למערכה הצבאית נגד איראן, הגן סגן הנשיא על הישגי הממשל ומתח ביקורת על מי שמבקשים להמשיך את הלחימה ללא הגבלת זמן: "אבל המציאות הבסיסית היא שהשגנו הישגים יוצאי דופן. השמדנו את תוכנית הגרעין. השמדנו את הצבא הקונבנציונלי של איראן. ויש קבוצה של אנשים שפשוט נראה שהם רוצים שהמלחמה תימשך לנצח. הם רוצים להמשיך ולהמשיך. לנשיא ארצות הברית יש אפשרויות רבות, נכון? הוא יכול לומר: סיימנו עכשיו".

דבריו של ואנס נאמרו בשעה שטראמפ בוחן אם לחדש את הפעילות הצבאית הנרחבת נגד איראן או להמשיך במאמצים להגיע לפתרון דיפלומטי. בריאיון שהעניק ביום חמישי האחרון הדגיש טראמפ כי הוא עדיין מוכן לאשר תקיפות נוספות אם הנסיבות יחייבו זאת.

כשנשאל אם יהסס להורות על מתקפה נוספת נגד איראן, השיב הנשיא: "לא. לא אהסס. אנחנו מצליחים מאוד כרגע. אנחנו מפיקים יותר נפט עכשיו מאשר לפני תחילת המלחמה, אם אפשר לקרוא לזה מלחמה. אנחנו מפיקים יותר נפט... אבל התשובה היא שאם הייתי רואה שהדברים מתפתחים בכיוון ההפוך, הייתי עושה את זה. וייתכן שאעשה שאעשה זאת כבר עכשיו".

בריאיון נפרד שהעניק באותו יום לאיש התקשורת סטיבן א' סמית, טען טראמפ כי הכוחות האמריקניים מסוגלים להשמיד את תשתיות האנרגיה, הגשרים ויכולות הייצור התעשייתי של איראן בתוך שלושה ימים בלבד. עם זאת, הוא הסביר כי נמנע מלהורות על תקיפות כאלה לבקשת כמה מדינות במזרח התיכון, שהעדיפו גישה הדרגתית יותר להחלשת המשטר האיראני.

במקביל, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בסוף השבוע כי טראמפ שוקל לדחות תקיפות נוספות נגד איראן, בתנאי שטהרן והמורדים החות'ים הנתמכים על ידה בתימן יימנעו מפרובוקציות נוספות. הדיווח, שהתבסס על שלושה גורמים המעורים בדיונים האחרונים, ציין כי בממשל בוחנים אם המשך הלחץ הצבאי והכלכלי יוכל להביא להשגת יעדיו ללא הסלמה מחודשת.