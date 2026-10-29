סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, פתח ערוץ הידברות עם אחד מבכירי המחנה הניצי באיראן, בניסיון לחדש את המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. כך דיווח הערב (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקניים ואנשים המעורים במגעים.

על פי הדיווח, ואנס שלח מכתב למוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שכיהן בעבר במשך שנים רבות כמפקד משמרות המהפכה. אחד המקורות מסר כי המכתב נשלח בהנחיית הנשיא דונלד טראמפ, שהיה מודע ליוזמה הדיפלומטית.

מטרת המגעים היא לבחון אם ניתן למצוא מכנה משותף מספק בין שתי המדינות, שיאפשר למנוע מתקפה אמריקנית נוספת נגד איראן. גורם המעורה בחילופי המסרים אמר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי המכתב ששלח ואנס וההתכתבויות שבאו בעקבותיו התמקדו בגיבוש מסגרת אפשרית לחידוש המשא ומתן, ולא בדיון על תנאים פרטניים להסכם.

דובר מטעם ואנס סירב להתייחס למגעים, ואילו הבית הלבן הפנה את השאלות בנושא ללשכת סגן הנשיא. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני מסר כי אין בידיו מידע על הפנייה המדווחת.

כשנשאל בידי כתבים אם הנחה את ואנס לפנות לאיראן בנוגע לחידוש שיחות השלום, הכחיש טראמפ כי נתן הוראה כזו, והציג את המגעים כניסיון להעביר סיוע הומניטרי: "לא. הם זקוקים לעזרה באספקה רפואית ובדברים שונים. הוא שאל אותי מה דעתי. אמרתי לו, 'אם אתה רוצה לעשות את זה, זה בסדר'. בעיקרון, מדובר בהכנסת אספקה כדי לעזור לאנשים שאינם בקו הבריאות".