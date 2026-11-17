עימות התפתח היום (שלישי) בפתח דיון ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר יצחקי גליק מתנועת "אל הדגל" תקף בחריפות את יו"ר הוועדה, ח"כ אביגדור ליברמן, בעקבות הפרסומים על מתווה אפשרי לחוק הגיוס.

גליק טען כי הניסיונות להגיע לפשרה עם המפלגות החרדיות עומדים בסתירה להבטחות שניתנו לציבור המשרתים על ידי ליברמן.

"אני חושב שגם יו"ר הוועדה יודע שאין שום חוק שיעבור גם את הרב לנדו וגם את בג"ץ. וגם אם תהיה פה מריחת זמן ומשיכת זמן, לנו, למשרתי המילואים, אין זמן. האמת היא שלמדינת ישראל אין זמן בנושא הזה", אמר.

בהמשך פנה ישירות לליברמן: "אתה, כבוד היושב-ראש, היית הקול שנשא את הדגל הזה ולא היה מוכן לשום פשרות בנושא הזה. וברגע שהכוח מגיע לידיך, זה הנושא הראשון שאתה מוותר עליו".

גליק האשים את ליברמן ואת שותפיו הפוליטיים בכך שהם נוהגים כעת כפי שהאשימו בעבר את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "בסופו של דבר, אתם, כדי להעיף את נתניהו, עושים בדיוק את אותו דבר. אתם משקרים לציבור: מאה אחוז למשרתים, אפס אחוז למשתמטים. אתם מקדמים חוק השתמטות או ויתורים שיגרמו לכך שאנחנו נאריך את זמן המילואים שלנו".

בתגובה לדברים אמר ליברמן כי יש להתחשב בתוצאות הבחירות ובתמיכה הציבורית שקיבל גוש האופוזיציה.

"פסק הדין הכי חשוב הוא פסק הדין של הציבור. לצערי, כל גוש השינוי, עם כל הדחיפה למשרתים וכל הרצון שלנו להוביל חוק מקסימליסטי, אנחנו קיבלנו 40 אחוז מסך הכול הציבור הישראלי. 60 אחוז מהציבור הישראלי לא תמך בנו", אמר.

ליברמן חזר על התנאים שהציב לקידום חוק הגיוס, והבהיר כי התחנה הראשונה תהיה הרמטכ"ל, שיידרש לקבוע אם החוק מספק מענה לצורכי צה"ל.

לדבריו, גם בעת שקידם את חוק הגיוס בשנת 2018, הותיר את ניסוחו בידי הרמטכ"ל דאז גדי איזנקוט, כדי שייתן מענה לדרישות הצבא.

יו"ר הוועדה הדגיש כי בניגוד לפרסומים, עדיין לא קיים נוסח מוסכם או מתווה חדש לחוק. "בלי שום קשר לחוק גיוס כזה או אחר, אין כרגע שום מתווה. כולם ממהרים לבקר את המתווה החדש. אני לא מכיר שום מתווה. כרגע זה פשוט לא קיים", אמר.

לדבריו, הוועדה נמצאת בשלב ראשוני של מיפוי הבעיות לקראת גיבוש פתרונות.

ח"כ יאיר גולן התייחס אף הוא לסוגיית הגיוס ואמר: "קודם כל יש לנו רוב וצריך לממש אותו. גם חוק לא יוליד מחר המוני לוחמים, אם רוצים להקטין את העומס על חיילי המילואים לאלתר, צריך להתחיל לסגור חזיתות".