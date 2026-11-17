סמוטריץ' וגנץ ביקרו בהתיישבות ביריחו: "שום פיגוע לא ירתיע אותנו"

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ הגיעו הבוקר (שלישי) להתיישבות היהודית המתחדשת ביריחו, שעות לאחר הפיגוע שאירע במקום אמש.

במהלך הביקור נפגשו השניים עם בני משפחת הרבסט, משפחות המתיישבים ונציגי תנועת ההתיישבות נחלה, וחיזקו את ידיהם בעקבות האירוע. סמוטריץ' איחל למשפחות הצלחה בהמשך דרכן ובירך בהתרגשות "מציב גבול אלמנה".

שר האוצר התייחס לפיגוע ולחידוש ההתיישבות היהודית באזור. "הגענו כאן היום יחד עם מנהלת ההתיישבות ועם ראש המועצה לחווה של משפחת הרבסט הגיבורה, כאן בפאתי יריחו, אחרי ניסיון הלינץ' החמור מאוד שבוצע כאן אתמול כנגד אנשי החווה על ידי מחבלים פורעים מפאתי יריחו", אמר.

סמוטריץ' פנה לבני המשפחה: "ואנחנו מבקשים לחזק אותך, חנן, את רעייתך לאה ואת המשפחה כולה. רוצים לחזק את אנשי תנועת 'נחלה'".

בהמשך התייחס למשמעות ההתיישבות באזור: "החווה פה, הבתים שנרכשו ו'דיא' - יישוב שאנחנו מקימים כאן במרחב - מחדשים את ההתיישבות היהודית ביריחו לראשונה מאז הקמתה של מדינת ישראל".

"יריחו היא מנעולה של ארץ ישראל. העיר הראשונה שנכבשה על ידי יהושע בן נון הייתה גם הראשונה לחטא 'עזה ויריחו תחילה' בהסכמי אוסלו הארורים. אנחנו, במסגרת התשובה והתיקון הגדול, חוזרים לפה", הוסיף.

סמוטריץ' הבטיח להמשיך ולחזק את ההתיישבות וקרא למצות את הדין עם המעורבים בפיגוע: "חנן, אנחנו איתך ומאחוריך. תפעלת את זה בגבורה גדולה, ואנחנו משוכנעים שגם הצבא והמשטרה ורשויות החוק במדינת ישראל ימצו את הדין עם הפורעים עד תום. אנחנו נחזק את ההתיישבות כאן".

בסיום דבריו איחל השר החלמה לפצועי הפיגוע והודה לכוחות הביטחון: "אני שולח מכאן החלמה מהירה לפצועים מהפיגוע אמש, ומחזק את אנשי כוחות הביטחון, לוחמי צה"ל, אלוף הפיקוד, שעושים עבודה מצויינת למען שמירה על ביטחון התושבים".

ישראל גנץ הדגיש את חשיבות ההתיישבות היהודית באזור יריחו. "אנחנו נמצאים כאן ביריחו, סמוך לארמונות החשמונאים, במקום שבו עמדו ארמונות מלכי ישראל. המשפחות החלוציות שנמצאות כאן ממשיכות את האחיזה היהודית במקום ההיסטורי הזה, בבתים שנרכשו כחוק", אמר.

גנץ הוסיף: "המחבלים צריכים לדעת ששום פיגוע ושום איום טרור לא ירתיעו אותנו. נמשיך לחזק את האחיזה שלנו ביריחו ובכל חבלי ארץ ישראל, לבנות, ליישב ולפתח".

בהמשך הודה למתיישבים ולכוחות הביטחון על התנהלותם במהלך האירוע: "הגענו לכאן הבוקר כדי לומר למשפחות: עם ישראל איתכם. אני מודה לכם על העמידה האיתנה ועל ההתנהלות אתמול, ולכוחות הביטחון ולחיילי צה"ל שפעלו וממשיכים לפעול כדי להגן על התושבים".