פעילי שמאל התעמתו עם מתיישבים ביריחו

עשרות פעילי שמאל הגיעו היום (רביעי) לאזור ההתיישבות היהודית החדשה במרחב יריחו, שם התפתח עימות מילולי בינם לבין מתיישבים יהודים המתגוררים במקום.

כוחות צה"ל נכחו באזור ואבטחו את הסיור. בין המשתתפים בסיור היה אלון לי גרין, פעיל תנועת "עומדים ביחד", שהטיח בתושבים האשמות חריפות.

"אני לא פוחד מכם. אתם אחראים פה לרצח אישה", אמר גרין למתיישבים ברקע הפיגוע השבוע שבו נורתה למוות פלסטינית.

פעיל ההתיישבות חנן הרבסט, שנכח במקום, ניסה לפנות אל פעילי השמאל ולהזמין אותם לשיחה. "בואו תשבו איתנו", אמר הרבסט, אך הפעילים לא נענו להזמנה והמשיכו בדרכם.

האירוע התרחש על רקע כניסתן של משפחות יהודיות לבתים במרחב יריחו בתחילת החודש. המשפחות עברו להתגורר בשמונה בתים בעיר ובפאתיה, הנמצאים בשטח C.

המתיישבים טוענים כי הבתים נרכשו בכסף מלא במסגרת עסקאות שבוצעו בחשאי, וכי בידיהם מסמכי בעלות המגבים את הרכישות. לדבריהם, המבנים נמצאים על אדמות מדינה.