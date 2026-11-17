ראש עיריית ראש העין רז שגיא חושף בריאיון לערוץ 7 את ההיערכות הביטחונית בעירו לאפשרות של מתקפת טרור בדומה לאירועי השבעה באוקטובר.

לדבריו, העירייה פועלת להקמת עמדות לחימה, להצטיידות באמצעי לחימה ארוכי טווח ולהרחבת מערך כיתות הכוננות.

בדבריו מדגיש שגיא כי בהערכות המצב מול גורמי הביטחון והצבא אין תרחיש קונקרטי על היערכות גורמי הטרור לפשיטה שכזו, "בהערכות המצב שלנו הגענו למסקנה שאחד התרחישים שיכולים להתקיים הוא התרחיש הזה וצריך להיערך אליו".

על משמעות ההיערכות הזו כשמדובר בעיר ולא בישוב קטן, מספר שגיא: "התחלנו להקים עמדות לחימה לכיוון מזרח, ובהמשך נקים גם לכיוון דרום. הזמנו גם אמצעי לחימה שיתאימו לעמדות הלחימה הללו ולירי רחוק כמו רובי צלפים".

ההיערכות סביב עמדות הלחימה כוללת הנגשת דרכי הגעה אל העמדות על מנת לאפשר תגובה מהירה במקרה של מתקפה והתאמה של העמדות בהיבט הגיאוגרפי כך שיתאפשר לתצפת מהן ולנהל קרב, במידה וזה יהיה הצורך.

עוד מספר שגיא כי לשתי כיתות הכוננות שהוקמו בעיר לפני כשנתיים, כיתות שחבריה מצויידים מכף רגל ועד ראש, הוא מוסיף ומקים כיתה נוספת שעדיין אינה מבצעית אך הוא כבר נערך להקמתה של כיתת כוננות רביעית.

לכיתות הללו נוסף משמר עירוני גדול שכולל מעל מאה מתנדבים. "אלה האנשים שעליהם אנחנו סומכים מעבר לאנשי המשטרה, אבל אנחנו לא מסירים אחריות מהצבא והמשטרה לביטחונינו. אנחנו נערכים למצב של פריצה וכישלון בהגנה שאנחנו מקבלים מהמשטרה והצבא".

שגיא מציין כי הגדר נמצאת במרחק של כ-600 מטרים מהבתים המזרחיים ביותר של ראש העין, ומשום כך קיים חשש של תושבים שפונים אליו ומתריעים בפניו בהזדמנויות שונות, בין אם במפגשים אקראיים ברחוב ובין אם בהודעות מייל ומסרונים.

"אנשים מוטרדים ואנחנו מתייחסים לכל התראה כזו במלוא הרצינות", הוא אומר ומספר על תושבים שדיווחו על חשש לקידוחים באדמה שהתבררו כהתראות שווא וכיוצא באלה.

בהתייחס לגדר המקיפה את העיר הוא מספר על סיור קבוע שהוא מקיים אחת לשבועיים עם גורמי הביטחון על מנת לוודא שאין חתכים ושהיא ממוקמת כיאות.

עוד שאלנו את שגיא על תיאום, אם קיים כזה, בין ראשי הרשויות השונים, והוא מספר כי "בסוף כל רשות נערכת לעצמה, אבל לפני כשנה וחצי הקמנו פורום של ראשי רשויות קו התפר שעסק בעיקר בזיהום האוויר מהמשרפות הפיראטיות והפורום הזה מתייעץ בעיקר בזום ובטלפון. אנחנו חושבים יחד ופועלים בנפרד כי הערים רחוקות זו מזו ולכן אין מערך משותף".

עוד שאלנו את שגיא אם במסגרת ההיוועצות עם גורמי הביטחון נמצא מענה לחשש המדובר בכל הארץ ולא רק באזור שלו, איום רחפני הנפץ, ושגיא מודה: "לראש העין אין מענה לזה. יש הרבה מחשבות. רחפנים מוכווני אלקטרוניקה ניתן לשבש, ועל הפתרון הזה אנחנו עובדים ומכוונים. הרחפנים ששוגרו בלבנון נגד חיילי צה"ל בלבנון, עם כבל אופטי, המצב הרבה יותר מסובך כי לא ניתן לשבש אותם. חיילי צה"ל מיגנו את עצמם ברשתות מה שאני לא יכול לעשות בעיר, אבל נמצא גם לזה פתרון".